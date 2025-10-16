Цены на нефть выросли после заявления Трампа о прекращении поставок из России в Индию

Нефть дорожает после заявления Трампа о сокращении закупок из России в Индию (Фото: REUTERS/Stringer)

Цены на нефть выросли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Об этом 16 октября пишет Bloomberg .

Цена на нефть Brent поднялась выше $62 за баррель, тогда как марка WTI приблизилась к $59.

Трамп не уточнил, когда именно Индия прекратит закупки, и пока официального подтверждения из Нью-Дели нет. Министерство иностранных дел Индии сообщило, что страна планирует диверсифицировать источники поставок, обеспечивая стабильные цены и надежные поставки энергоносителей.

Индия вместе с Китаем пользовалась выгодными ценами на российскую нефть в рамках ценового ограничения Группы семи, однако Запад усиливает экономическое давление.

15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупку российской нефти. Американский президент назвал это важным шагом и призвал Китай сделать то же самое.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным Дональдом Трампом для Индии, в том числе за закупку российской нефти.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Bloomberg писал, что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

В Индии оценили потенциальный эффект повышения тарифов США до 50% на экономику страны. По словам главного экономического советника Индии Ананти Нагесварана, такие пошлины могут уменьшить ВВП Индии на 0,5−0,6% в текущем году.