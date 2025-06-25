Палата представителей США отклонила предложение об импичменте Трампа

В своей последней попытке Грин обвинил Трампа в нанесении ударов по трем ядерным объектам в Иране (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Палата представителей США отклонила инициативу законодателя-демократа от Техаса Эла Грина об импичменте президента Дональда Трампа из-за ударов по иранским ядерным объектам без согласия Конгресса.

Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, 344 конгрессмена проголосовали против предложения, включая всех республиканцев и 128 демократов. Поддержали инициативу только 79 демократов. Это уже не первая попытка Грина инициировать процесс импичмента Трампа: в течение последних месяцев он неоднократно критиковал президента за нарушение конституционных норм, в частности в вопросах внешней политики.

В своей последней попытке Грин обвинил Трампа в нанесении ударов по трем ядерным объектам в Иране без соответствующего разрешения Конгресса, что, по его мнению, является злоупотреблением полномочиями и нарушением президентской присяги.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие ведущие республиканцы выразили поддержку Трампу, заявив, что его действия соответствовали полномочиям главнокомандующего, определенным статьей II Конституции США.

Это уже не первая попытка объявить импичмент Дональду Трампу в американском Конгрессе, однако ни одна из них не получила достаточной поддержки для реализации.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

23 июня Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Издание Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, писало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам.