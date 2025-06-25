Почему Трамп потакает Путину

Контраст между принципиальной войной Трампа, которую он ведёт с Израилем против Ирана и его заискиванием перед российским диктатором Путиным не может быть ярче

Тегеран повержен, но 28 мая Трамп установил двухнедельный срок для России, чтобы она прекратила бомбить Украину и показала серьёзность намерений по установлению мира. Россия не остановилась, и ситуация лишь ухудшилась.

Трамп промолчал и не предпринял никаких действий. 9 июня он отмахнулся от бесконечных атак России, затем прокомментировал, что дерзкая операция «Паутина» Украины, проведенная 1 июня против российских самолетов, «дала Путину повод вмешаться и засыпать их к черту ракетами». А 12 июня, в день национального праздника Москвы, госсекретарь Трампа Марко Рубио официально заявил: «От имени американского народа я поздравляю русский народ с Днём России. Соединённые Штаты по-прежнему готовы поддерживать российский народ в его стремлении построить светлое будущее». Что происходит?