Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Об этом сообщил корреспондент по вопросам международных дел Axios Барак Равид в понедельник, 23 июня.

Как писало Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по ядерным объектам.

Агентство Reuters сообщало, что в понедельник вечером над столицей Катара Дохой были слышны взрывы.

CNN сообщил также об атаке Ирана на Ирак. По словам двух чиновников, знакомых с вопросом, США отслеживают ракеты, выпущенные из Ирана в сторону американских военных баз в Катаре и Ираке.

Телеканал, ссылаясь на источник, проинформированный по этому вопросу, также писал, что Иран запустил ракеты по авиабазе Аль-Удейд, находящейся под контролем США.

В материале сказано, что, по словам чиновника Белого дома, министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн находятся в ситуационной комнате.

Ранее CNN сообщало, что Катар 23 июня временно приостановил воздушное сообщение в стране в качестве «меры предосторожности» из-за проблем региональной безопасности.

По данным иранского агентства Fars, в городе Ахваз были активированы системы противовоздушной обороны Ирана.

Иранское государственное телевидение IRIBІ также сообщило, что в Ахвазе была активирована система ПВО.

22 июня NBC News, ссылаясь на источники, писало, что администрация президента США Дональда Трампа предполагает, что Иран может ответить на авиаудары по своим ядерным объектам в течение ближайших двух суток.

По словам двух представителей Пентагона и высокопоставленного чиновника Белого дома, пока неясно, будет ли «возмездие» направлено на зарубежные или внутренние объекты, или же и туда, и туда. В то же время следующие 48 часов вызывают «особое беспокойство».

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимыми убытками». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

В Сети появились спутниковые снимки иранского ядерного объекта Фордо после атаки США, согласно которым центрифуги для обогащения урана, размещавшиеся глубоко под землей, вероятно, серьезно повреждены или разрушены.