Из-за ударов по Ирану. Конгрессмен Эл Грин в четвертый раз добивается импичмента Трампа

Член Палаты представителей США от Техаса, конгрессмен-демократ Эл Грин инициировал импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий из-за ударов по трем иранским ядерным объектам без предварительного одобрения Конгресса .

Об этом сообщает The Hill.

В резолюции, поданной 24 июня, говорится о злоупотреблении президентскими полномочиями и игнорировании конституционного разделения властей.

Грин отмечает, что действия президента способствуют превращению демократии в авторитаризм из-за узурпации исключительного права Конгресса объявлять войну, закрепленного в первой статье Конституции США.

«Неспровоцированное, одностороннее применение силы без согласования с Конгрессом при отсутствии немедленной угрозы для США является злоупотреблением властью и прямым ударом по американской демократии», — говорится в резолюции.

В документе Трамп назван «авторитарным президентом» и «угрозой для американской демократии».

В качестве дополнительных оснований для импичмента Грин упомянул штурм Капитолия 6 января 2021 года, скандальную иммиграционную политику Трампа и его публичные атаки на федеральных судей.

Ранее группа сенаторов-демократов призвала администрацию Дональда Трампа не предпринимать никаких военных действий против Ирана без четкого одобрения со стороны Конгресса.

Это уже четвертая попытка Эла Грина добиться импичмента Дональда Трампа, однако из-за республиканского большинства в Палате представителей его принятие маловероятно.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

23 июня Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Издание Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, писало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам.