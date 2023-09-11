Блинкен назвал Starlink «жизненно важным инструментом» для Украины 11 сентября, 07:21 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Starlink является «жизненно важным инструментом» для Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы надеемся и ожидаем, что эта технология останется полностью доступной для украинцев», — сказал Блинкен в эфире CNN.

Блинкен отказался комментировать сообщения о том, что основатель Space-X Илон Маск 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России.

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Отвечая на вопрос, должен ли Маск столкнуться с последствиями, Блинкен сказал: «Я не могу говорить о конкретном эпизоде».

7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, то в 2022 году Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на Черноморский флот РФ.

В книге сказано, что украинские подводные дроны со взрывчаткой потеряли связь, когда подходили ко флоту страны-агрессора, и в результате их выбросило на берег. Как пишет Айзексон, решение Маска «было вызвано острым страхом, что Россия ответит на атаку Украины на Крым ядерным оружием». Опасения по поводу «мини-Перл-Харбора», как выразился Маск, возникли у него после разговоров с высокопоставленными чиновниками страны-агрессора.

Сам Маск заявил, что не отключал Starlink у побережья оккупированного Крыма, но отказал Украине ее там активировать.

Маск утверждает, что там сеть Starlink не была активирована и SpaceX «ничего не деактивировала». По его словам, экстренный запрос о подключении на всем пути до Севастополя поступил от органов украинской власти. И Маск отказал.