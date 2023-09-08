Маск передал своему биографу конфиденциальную переписку с вице-премьером Федоровым, не спросив разрешения — FT 8 сентября, 18:46 Михаил Федоров (Фото:Пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск поделился со своим биографом конфиденциальными сообщениями от вице-премьера Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова, не спрашивая его разрешения. Об этом сообщает Financial Times в пятницу, 8 сентября.

Накануне CNN опубликовал отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, в котором рассказывается, как бизнесмен в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России. Там упоминалась переписка Маска с Федоровым и то, что министр просил миллиардера восстановить связь, а также рассказывал ему о возможностях дронов.

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Маск позже заявил, что не отключал Starlink у побережья Крыма, но отказался активировать там сеть.

Федоров сказал FT, что не знал о том, что биограф Маска получил доступ к их переписке с миллиардером и опубликовал ее в новой книге.

«Это не очень красиво… Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично», — заявил вице-премьер.

Маск пока не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Как пишет FT, глава Минцифры Украины «выглядел шокированным», когда ему показали статью об отрывке из биографии Маска с фрагментом их переписки, но сказал, что поскольку разговор имел место год назад, его публикация вряд ли будет иметь последствия.

«Я понимаю, почему он это опубликовал, потому что я говорю ему, какой он великий и что он должен спасти человечество», — пошутил Федоров.

Украинский вице-премьер также сказал, что Маск лично заявил ему, что отключил услуги Starlink вокруг линии фронта на юго-востоке Украины, когда он просил его «включить связь в Крыму и у границы [Украины]».

«Включив, он написал, что включил обратно», — добавил Федоров.

Глава Минцифры повторил, что благодарен Маску за передачу Starlink Украине, и подчеркнул, что, «если бы он этого не сделал, это была бы катастрофа», а защитники Украины «просто не смогли бы так воевать».

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Федоров рассказал FT, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину часто и долго переписывался с Маском. После скандального твита миллиардера, в котором он излагал собственный «мирный план» для Украины и страны-агрессора, украинский министр отправил ему сообщение и «объяснил, что он не прав, что мы тут как бы боремся за свою независимость».

3 октября 2022 года Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой «вариант» окончания полномасштабной войны России против Украины, который включал референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины. После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.



CNN со ссылкой на источники сообщал, что Маск продвигал свой «мирный план» по Украине на конференциях и в разговорах с участниками аналитических центров, а также «намекал на контакты с Кремлем».



Вскоре Vice со ссылкой на американского политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с Путиным.



Маск это отрицал и утверждал, что последний раз разговаривал с Путиным около полутора лет назад, они обсуждали вопросы, связанные с космосом. В августе 2023 года издание The New Yorker со ссылкой на Колина Каля, который был высокопоставленным чиновником Пентагона, сообщило, что Маск действительно говорил с российским диктатором по телефону в 2022 году.

