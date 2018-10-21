21 октября 2018, воскресенье

Горбачев прокомментировал отказ США от ДРСМД

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Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который в 1987 году вместе с президентом США Рональдом Рейганом подписал Договор о сокращении ракет средней и малой дальности, назвал ошибкой намерения США его расторгнуть.

Об этом сообщает РБК.

По мнению Горбачева, выход из договора “подорвет все усилия, которые были приложены руководителями СССР и самих США к достижению ядерного разоружения”.

“Если США не знают, что надо делать, я могу им подсказать. Надо отказаться от болезни, которая носит название “стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении”,” — подчеркнул Горбачев.

Он также призвал другие страны не поддерживать решение Вашингтона.

Напомним, Трамп заявил о намерениях расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Россия пообещала предпринять меры, в том числе военного характера, если США это сделают. Великобритания и ФРН не сошлись во мнениях о расторжении США ракетного договора с Россией.

По условиям ДРСМД США и СССР обязались уничтожить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Вашингтон утверждает, что Россия разрабатывает новые ракеты в нарушение договора. Москва обвинения отрицает.

Журнал Новое Время №38

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