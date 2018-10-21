21 октября 2018, воскресенье

Берлин и Лондон не сошлись во мнениях о расторжении США ракетного договора с Россией

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Нильс Аннен (в центре) осудил намерения США разорвать ракетный договор с Россией

Нильс Аннен (в центре) осудил намерения США разорвать ракетный договор с Россией

Федеральное правительство Германии назвало "пагубным" намерение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом написал в Twitter статс-министр МИД Германии Нильс Аннен.

Он также призвал Россию соблюдать обязательства и заверил в намерениях Берлина и всей Европы в дальнейшем прилагать усилия по ядерному разоружению сторон.

Интересно, что Великобритания противоположного мнения относительно решения Трампа разорвать ДРСМД с Россией. Как ранее сообщалось, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон уверен, что Россия сделала из ракетного договора насмешку и нарушила договоренности.

По мнению Уильямсона, у Кремля нет намерений соблюдать соглашение.

Напомним, Трамп заявил о том, что США разорвут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив расторжения договора - мечта США об однополярном мире и что Россия предпримет меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

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