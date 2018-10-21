Берлин и Лондон не сошлись во мнениях о расторжении США ракетного договора с Россией

Нильс Аннен (в центре) осудил намерения США разорвать ракетный договор с Россией

Федеральное правительство Германии назвало "пагубным" намерение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом написал в Twitter статс-министр МИД Германии Нильс Аннен.

Verheerende Entscheidung von Präsident Trump????????, den INF-Vertrag aufzugeben. Wir werden weiter für nukleare Abrüstung arbeiten. Auch Russland ???????? ist gefordert, sich an seine Verpflichtungen zu halten. Europa ???????? muss jetzt eine neue Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen verhindern! - Niels Annen ???????? (@NielsAnnen) 21 октября 2018 г.

Он также призвал Россию соблюдать обязательства и заверил в намерениях Берлина и всей Европы в дальнейшем прилагать усилия по ядерному разоружению сторон.

Интересно, что Великобритания противоположного мнения относительно решения Трампа разорвать ДРСМД с Россией. Как ранее сообщалось, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон уверен, что Россия сделала из ракетного договора насмешку и нарушила договоренности.

По мнению Уильямсона, у Кремля нет намерений соблюдать соглашение.

Напомним, Трамп заявил о том, что США разорвут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив расторжения договора - мечта США об однополярном мире и что Россия предпримет меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.