РФ пригрозила США военно-техническим ответом за выход из ДРСМД

Если США продолжат в одностороннем порядке выходить из международных соглашений, Россия примет ответные меры, в том числе военного характера, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на выход страны из соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщает РИА Новости.

Рябков также заявил, что РФ осуждает действия США, "которые шантажом пытаются добиться от Москвы уступок в сфере стратегической стабильности".

По его словам, обвинения Вашингтона в том, что Россия производит ракеты средней и малой дальности, являются надуманными.

Он отметил, что вопрос расторжения ДРСМД слишком серьезный, чтобы решать его с помощью публичной полемики.

"Топорная и грубая американская политика вызывает все большее неприятие во многих странах и широких кругах международной общественности. В Вашингтоне не должны недооценивать эти сдвиги в настроениях", – заявил Рябков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил повторное заключение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с РФ и Китаем

Напомним, Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что главный мотив расторжения договора – мечта США об однополярном мире.

Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.