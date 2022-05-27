Только Украина будет определять будущее. Госдеп США отреагировал на заявление Киссинджера

27 мая, 06:36
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США будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы — Госдеп (Фото:cl.usembassy.gov)

США будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы — Госдеп (Фото:cl.usembassy.gov)

Государственный департамент США прокомментировал заявление бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера, который предложил Украине пойти на территориальные уступки России.

Война России против Украины — главные события 26 мая

В ответе на информационный запрос Укринформа в Госдепе заявили, что США будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы в развязанной Россией войне.

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«Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее», — говорится в заявлении ведомства.

Госдеп также подчеркнул, что не знает, когда закончится эта война, но знает одно: Украина выйдет победителем.

«И Соединенные Штаты будут стоять вместе с Украиной, пока это будет необходимо», — резюмирует ведомство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявление Киссинджера, отметив, что сейчас не 1938 год.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Госдеп Госдеп США Украина Генри Киссинджер Территориальная целостность Война России против Украины

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