Только Украина будет определять будущее. Госдеп США отреагировал на заявление Киссинджера
США будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы — Госдеп (Фото:cl.usembassy.gov)
Государственный департамент США прокомментировал заявление бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера, который предложил Украине пойти на территориальные уступки России.
Война России против Украины — главные события 26 мая
В ответе на информационный запрос Укринформа в Госдепе заявили, что США будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы в развязанной Россией войне.
«Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее», — говорится в заявлении ведомства.
Госдеп также подчеркнул, что не знает, когда закончится эта война, но знает одно: Украина выйдет победителем.
«И Соединенные Штаты будут стоять вместе с Украиной, пока это будет необходимо», — резюмирует ведомство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявление Киссинджера, отметив, что сейчас не 1938 год.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.