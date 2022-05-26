Иллюзия мира. На Западе все чаще предлагают Киеву искать компромиссы с Кремлем: как реагирует Украина на «бессильный пацифизм» 26 мая, 18:28 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Кресты на месте разрушенного моста в Ирпене, где оккупанты расстреливали людей, пытавшихся эвакуироваться (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

На исходе третьего месяца войны, развязанной Россией в Украине, на Западе участились призывы к необходимости склонить Киев к скорейшим переговорам с Москвой. В фарватере такого движения — несколько крупнейших стран ЕС и даже заметные голоса из США.

Война России против Украины — главные события 26 мая

30−31 мая лидеры ЕС соберутся на саммит, центральной темой которого будет обсуждение войны в Украине. По информации агентства Reuters, как минимум три европейских страны — Италия, Венгрия и Кипр — предлагали, чтобы в итоговом заявлении саммита лидеры ЕС открыто озвучили призыв к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией. Агентство уточняет, что такую инициативу на одной из предшествовавших саммиту встреч предложил посол Италии, а Кипр и Венгрия поддержали его идею. Две последних страны входят в число государств, «тормозящих» шестой пакет санкций ЕС против России: Венгрия выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предлагаемым запретом на продажу недвижимости гражданам России.



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В итоге предложение трех стран не поддержали остальные члены ЕС: по информации Reuters, в итоговом документе саммита не будет никаких призывов к переговорам с РФ. Вместо этого лидеры Евросоюз намерены заявить, что они «непоколебимы в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии».

Однако эта ситуация стала отражением дискуссии, которая в последние недели разгорается все шире. Часть западного мира — от членов правительств ключевых стран ЕС до бывших американских дипломатов и влиятельных журналистских кругов США — фактически предлагают «склонять» Украину к отказу от сопротивления и поиску скорейших вариантов «мирного урегулирования» с РФ, пусть даже ценой потери территорий.

НВ собрал ключевые из таких «пожеланий» в адрес Украины, и контраргументы Киева в ответ на них.

«Не поддаваться духу мести»: к чему призывают Украину сторонники немедленного компромисса с РФ

Италия

19 мая итальянская газета La Repubblica сообщила о том, что правительство Италии предложило свое видение плана прекращения войны в Украине. По данным издания, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал этот документ генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7.

План предлагает такие четыре этапа прекращения войны:

прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;

переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: власти Италии предлагают, чтобы « спорные территории» имели полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами принадлежал бы Киеву;

спорные территории» имели полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами принадлежал бы Киеву; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.

За этим должен последовать вывод российских войск с территории Украины.

Вдобавок Италия предложила создать международную группу, которая будет следить за соблюдением этого плана (полный список стран не указан, но предполагается, что в их числе могли бы быть Италия, Франция, Германия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль), а также привлечь к этому процессу Евросоюз, ООН и другие международные организации.

А за несколько дней до того, как этот план обнародовали в прессе, премьер-министр Италии Марио Драги лично поддержал идею скорейшего мирного соглашения между Украиной и РФ. После встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме 12 мая Драги заявил: «Мы договорились, что должны продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Москву, но также начать задаваться вопросом о том, как построить мир». Драги дал понять, что такие усилия должны включать в себя Украину, и «мы должны глубоко задуматься о том, как решить эту проблему».

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон, известный своими многочасовыми разговорами с Владимиром Путиным в попытках добиться подвижек в позиции Кремля, недавно выразил схожие идеи.

9 мая, выступая с трибуны Европарламента в Страсбурге, Макрон заявил в своей речи: «Какова наша [ЕС] цель перед лицом одностороннего решения России вторгнуться в Украину и напасть на ее народ? Остановить эту войну как можно скорее. Сделать все, чтобы Украина в итоге выстояла, а Россия никогда не победила. Сохранить мир на остальной части европейского континента и избежать любой эскалации […]. Однако мы не воюем с Россией. Как европейцы мы трудимся ради сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, ради возвращения мира на наш континент. Только Украина должна определять условия переговоров с Россией. Однако наш долг — быть на ее стороне, чтобы добиться прекращения огня, а затем построить мир».

Далее в этой же речи Макрон сделал еще более резонансное заявление, фактически призывая «не унижать» Москву после завершения войны с Украиной. «Потому что, в конце концов, когда мир вернется на европейскую землю, нам придется строить новые балансы безопасности, и все вместе мы никогда не должны поддаваться ни искушению унижения, ни духу мести, потому что в прошлом они уже слишком часто разоряли тропы мира», — заявил Эммануэль Макрон.

На фоне таких заявлений президент Франции остается одним из самых скептических голосов относительно возможного членства Украины в ЕС. Макрон, как и члены его правительства, недавно заявлял, что этот путь займет для Украины десятилетия, а также предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к Евросоюзу (Украина, Грузия и Молдова).

Кроме того, Владимир Зеленский недавно подтвердил, что Макрон предлагал ему пойти на уступки в вопросе суверенитета Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину и найти компромисс с Кремлем.

Заявление Генри Киссинджера в Давосе

В растущем хоре голосов в поддержку идеи компромисса с РФ любой ценой заметную роль сыграл экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. 23 мая, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 98-летний бывший дипломат предложил Западу вынудить Украину согласиться на мирные переговоры с Москвой — при условии сохранения территорий, которые Украина контролировала до начала вторжения России.

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«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем произойдут потрясения, которые будет нелегко преодолеть, — заявил Киссинджер. — В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво [до 24 февраля 2022 года]», — сказал Киссинджер. По его словам, попытки Украины вернуть свои территории, захваченные РФ до 2022 года — включая Крым — будут «не борьбой за свободу Украины, а новой войной против самой России».

«Я надеюсь, что мудрость украинцев будет соответствовать проявленному ими героизму», — сказал Киссинджер.

При этом бывший госсекретарь США заявил, что западные страны якобы должны помнить о важности России для Европы и не поддаваться «сиюминутным настроениям».

Редакционная статья The New York Times

Еще один заметным вкладом в дискуссию о необходимости уступок России ради прекращения боевых действия стала редакционная статья влиятельной американской газеты The New York Times, опубликованная 20 мая.

Коллектив издания предположил, что возвращение Украине всех земель, которые Россия захватила с 2014 года — включая Крым и Донбасс — является нереальной целью, а Киеву и Западу следует учесть: несмотря на провалы, армия РФ остается слишком сильной, Владимир Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить.

«Россия, какой бы потрепанной и неумелой она ни была, по-прежнему способна причинить Украине неисчислимые разрушения и по-прежнему является ядерной сверхдержавой во главе с обиженным, непостоянным деспотом, который не проявляет особой склонности к урегулированию путем переговоров», — говорится в тексте редакционной статьи.

Поэтому ее авторы предлагают принимать «болезненные территориальные решения» самим украинцам и лидерам Украины. В то же время журналисты NYT полагают, что администрация Джо Байдена должна «ясно дать понять Зеленскому и его людям, что существует предел, насколько далеко готовы пойти США и НАТО в противостоянии России, предел поставок оружия, денег и политической поддержки, которые они могут мобилизовать».

«Крайне важно, чтобы решения украинских властей основывались на реалистичной оценке их средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать. Столкновение с этой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, вместо того чтобы не гнаться за иллюзорной «победой», — убеждены авторы текста в NYT.

«Мы отвергаем бессильный пацифизм»: как Украина реагирует на подобные призывы

Реагируя на волну призывов к компромиссу и скорейшим переговорам с Москвой, официальный Киев пока сохраняет твердую позицию: РФ должна вывести войска, такие переговоры могут вестись только на паритетных условиях, а не ценой уступок территорий или суверенитета Украины. Власти Украины также напоминают о провале Минских соглашений, которые Россия не выполняла и впоследствии превратила в инструмент шантажа украинской стороны. А еще — о высоких рисках «отложенной» войны, с которой РФ сможет в любой момент и под любым предлогом вернуться в Украину, если получит «умиротворяющую» передышку сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский использует каждую публичную площадку, чтобы подтвердить позицию Украины. В своем вечернем обращении 25 мая Зеленский заявил: «Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка — принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору». Он резко раскритиковал идеи Генри Киссинджера, который «вынырнул из глубокого прошлого», и ряда журналистов NYT. Зеленский провел исторические параллели с попытками «умиротворить» Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны.

«Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. […] Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что якобы Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир», — сказал Зеленский. При этом он отметил, что в подобных рассуждениях «великие геополитики» всегда не желают видеть обычных людей". «Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности — это не просто слово», — заявил украинский президент.

Ранее Зеленский также заочно ответил Эммануэлю Макрону, отметив, что, пытаясь «сохранить лицо» Путину, французский президент «зря это делает». Президент Украины убежден, что пока Россия не будет искать никакого «мирного» выхода, пока сама не захочет и не поймет, что ей это нужно. Зеленский подчеркнул, что Украина «не готова сохранять что-то кому-то и терять из-за этого территории».

«Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину — это некорректно со стороны тех или иных лидеров», — заявил Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в последние недели неоднократно призывал мир не поддаваться на российский шантаж, в том числе не идти на уступки агрессору якобы ради разрешения продовольственного кризиса. «Сейчас Россия шантажирует мир, требуя снять санкции в обмен на разблокировку украинского экспорта продовольствия. Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать о принятии этой игры, должен сначала посетить могилы убитых украинских детей и поговорить с их родителями», — отметил Кулеба 25 мая.

Украинский министр также считает «тяжелой болезнью» желание некоторых европейских политиков «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину и таким образом попытаться завершить войну. «Если брать не тех, кто отрабатывает российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи — у них классический синдром зависимости от России», — подчеркнул недавно Дмитрий Кулеба. По его словам, эти европейские политики останутся верными своим убеждениями, даже если РФ начнет уничтожать граждан их стран на улицах их городов.

«Это большая болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые слои среди интеллигенции больны этой болезнью, и вылечит их от этого только жестокая история», — убежден Кулеба.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя целый ряд схожих заявлений о поисках компромисса с РФ, констатировал, что сейчас «начинают понемногу поднимать голову» пророссийские лоббисты в Европе, а в информационном пространстве появляются предложения о замороженном конфликте и сдаче части территории агрессору ради мира. Он подчеркнул, что Украина не будет принимать участия в таких обсуждениях, а торговля гражданами, территориями или суверенитетом — «четкая красная линия», которую Украина не перейдет. Подоляк также напомнил, что украинское общество уже заплатило «страшную цену», поэтому не позволит ни одной стране или правительству сделать шаг в этом направлении, а любой подобный намек со стороны партнеров «получит принципиальную реакцию».

«Не может быть и речи о замораживании конфликта, — убежден советник главы ОП. — Во-первых, любое замораживание — это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны». При этом Подоляк признал, что «любая война заканчивается за столом переговоров», но переговорный процесс станет возможным только когда стороны будут готовы договариваться, для чего Россия должна начать трезво оценивать ситуацию. Сейчас же, по его словам, самый короткий путь к завершению войны — оружие, санкции и финансовая помощь Украине.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем заявлении о сложной ситуации на фронте 26 мая, в годовщину первых боев за Донецкий аэропорт, отметила: «Героические эпизоды российско-украинской войны должны быть постоянным напоминанием тем, кто на четвертом месяце нашей борьбы [после начала вторжения] снова достает из позорных „мюнхенских“ ящиков предательские идеи об умиротворении агрессора. Этот „бессильный пацифизм“ мы отвергаем. Украина будет бороться, а сохранить лицо Путин может, убравшись с наших территорий», — подчеркнула Маляр.

На идеи об «умиротворении» Москвы реагируют не только украинские чиновники, но гражданское общество Украины.

Свои ответные тексты на резонансную редакционную статью NYT опубликовали Украинская правда и издание The Kyiv Independent.

«Уступки Путину не принесут „мира для нашего поколения“, как в свое время по ошибке прогнозировал Чемберлен, подписав мирное соглашение с Гитлером, — пишут журналисты редакций УП и Европейской правды. — Чувство безнаказанности будет определяющим для дальнейших действий тирании даже после ухода Путина. Вопрос только в том, когда произойдет следующее нападение и кто будет его мишенью — Молдова, Грузия, снова Украина или кто-нибудь другой. Государства НАТО тоже не в безопасности — звучат угрозы Польше и странам Балтии. Оккупированный Крым стал для Путина военной базой, откуда он запускает свои ракеты по Украине. Завтра он может делать то же самое с другими странами региона».

Поэтому лишь Украина «сама определит, что считать своей тактической победой». «Нужно ли остановиться на некоторое время еще до восстановления полной территориальной целостности или же необходимо идти до конца. Нужно ли отвоевывать Крым сейчас — или взять паузу и вернуть его потом», — подчеркивают авторы колонки в УП.

А журналисты The Kyiv Independent напоминают коллегам из NYT, что «любая уступка России сейчас рано или поздно приведет к новой войне, а украинцев, застрявших в любом оккупированном Россией регионе, будут пытать, насиловать или убивать». Авторы колонки убеждены, что «Украина рано или поздно победит, потому что ни одно фашистское государство никогда не брало верх над свободной страной».

«Демократический мир может сделать так, чтобы эта победа наступила раньше и обошлась меньшими потерями для народа Украины и всего мира. Сделать это можно, усилив военную поддержку Украины и давление на Россию. Украина ведет эту войну от имени свободного мира — чтобы он оставался свободным. Свободный мир должен хотя бы попытаться соответствовать храбрости украинцев», — заключают журналисты.

«Битва за Украину»: кто еще поддерживает позицию Киева

Далеко не все западные лидеры предлагают Украине договариваться с Путиным уже сейчас, закрыв глаза на захваченные территории, стертые с лица земли города, десятки тысяч погибших жителей, фильтрационные лагеря, убийства и пытки.

Президент Европарламента Роберта Метсола 25 мая озвучила жесткое заявление, отметив, что ЕС пора прекратить риторику о возможности «умиротворения» кремлевского диктатора Владимира Путина.

«Я все чаще слышу, что журналисты в своих вопросах используют такие словосочетания, как „сохранить лицо“, „умиротворение“, „как мы можем это завершить, чтобы двигаться вперед?“ Мой ответ таков: разговоры о сохранении лица для России не ко времени. Не время говорить о умиротворении. Сейчас время, когда мы должны приложить все усилия (для помощи Украине)», — подчеркнула президент Европарламента.

По ее словам, европейские политики должны приложить для этого все усилия, а не искать причин, почему Украина не может выиграть эту войну.

«Это (такая риторика), я думаю, является угрозой, которую мы видим во время всех встреч не только в эти дни. В течение следующих дней, во время [саммита] Европейского совета на следующей неделе я не хочу слышать эти слова или разговоры о том, как мы собираемся сохранить лицо для Путина. Я не хочу слышать слово „умиротворение“ больше никогда», — резко заявила Метсола.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая считает Россию «самой прямой угрозой мировому порядку», в своем выступлении в Давосе 24 мая ни словом не обмолвилась о необходимости подталкивать Украину к мирному соглашению и, как пишет Reuters, заняла позицию «ястреба»: «Украина должна выиграть эту войну, а агрессия Путина должна стать его стратегическим поражением», — заявила она.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 25 мая, что попытки «умиротворить» кремлевского диктатора Владимира Путина являются опасными.

«Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонными в обеспечении победы Украины через военную помощь и санкции. Теперь мы уже не можем снять ногу с педали газа», — заявила Трасс

Глава МИД Британии также поддержала намерение правительства страны требовать увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против России.

По мнению Трасс, нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в ее войне против Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что российского диктатора Владимира Путина нужно изолировать, а не «сохранять ему лицо». «Как можно пытаться спасти или сохранить то, что на самом деле было полностью утрачено?» — подчеркнул польский премьер. Моравецкий считает, что трагедия гражданского населения, подобные событиям в Буче или Мариуполе, должны разбудить европейцев от летаргического сна и отвергнуть прежние заблуждения.

«Сейчас ведется битва за Украину, и она, возможно, будет определять будущее на несколько столетий», — сказал он.

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