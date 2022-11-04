«Столько, сколько это потребуется». Главы МИД стран G7 заверили в поддержке Украины 4 ноября, 17:01 Страны G7 (Фото:Посольство Украины в США / Twitter)

Министры иностранных дел G7 выступили с поддержкой Украины и заявили, что будут помогать столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает Sky News.

В обнародованном совместном заявлении министры заявили, что будут «твердо стоять с Украиной столько, сколько потребуется».

«Мы осуждаем недавнюю эскалацию со стороны России, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников», — заявили министры.

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Отмечается, что во время встречи министры обсудили потребности Украины в подготовке к зиме, в частности, необходимость поддержки ремонта и восстановления энергетической и водной инфраструктуры.

3 ноября министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи в Германии заявили, что обсудят дальнейшую поддержку Украины после атак страны-агрессора РФ на энергетическую инфраструктуру.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.