«В новых районах бомбоубежищ нет». Как столица живет в условиях ракетного террора России и реагирует на новые вызовы — интервью с Виталием Кличко 2 ноября, 15:54 Эксклюзив НВ Жители Киева во время изготовления окопных свечей для украинских военных, 30 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Виталий Кличко, мэр Киева, в интервью Радио НВ рассказал, как украинская столица готовится к зиме в условиях ракетного террора России и как реагирует на новые вызовы, которые возникают перед городом.

— Во время Второй мировой войны один из британских руководителей, глядя на то, как нацисты бомбят Лондон, сказал, что Гитлер уже проиграл эту войну, потому что он бомбит гражданские объекты, [британскую] столицу. У вас сейчас есть чувство, что Путин проиграл войну? В связи с теми бомбардировками и обстрелами, которые мы пережили недавно?

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— Это от бессилия, от отчаяния он делает какие-то вещи, показать, что у него есть успех. Удачи на самом деле нет, мы понимаем, он обещал, презентовал, что так называемая «специальная операция», как он называет эту войну будет проходить несколько дней, мы уже приближаемся к году этого позорного явления, которое развязала Россия, войны, геноцида.

Они сейчас хотят еще дойти до того, чтобы попытаться заморозить людей. На фронте у них нет никаких преимуществ, не получается у них, как бы они ни старались. Сейчас они хотят отыграться на гражданском населении и посеять панику, чтобы люди были в растерянности.

Но общаясь с людьми, могу четко сказать: наоборот, они настроены, яростная ненависть к тем людям, которые сеют смерть с одной стороны, которые разрушают нормальную жизнь граждан, выключают свет, делают все для того, чтобы заморозить, чтобы не было теплоснабжения, водоснабжения. Ничего хорошего у них не получается, даже все вызовы, которые есть на сегодняшний день, мы преодолеваем и преодолеваем максимально эффективно.

Мы сейчас так немного подошли, не дожидаясь вашего вопроса, могу сказать, потому что всех интересует вчерашняя ситуация. Большое количество ракет было направлено на город Киев, благодаря нашим воинам, которые нас защищают, противовоздушным силам, которые сбили все ракеты, идущие на наш город.

В пригороде две ракеты попали в энергетическую систему жизнеобеспечения города. Все эти вызовы мы уже преодолели, благодаря и работникам ДТЭК, около тысячи работников водоканала работали почти сутки для восстановления водоснабжения в Киеве.

Водоснабжение, электроснабжение уже возобновлено. Более того, осталось, к сожалению, временное отключение, потому что перегрузка системы существует, нам еще нужно работать для того, чтобы у нас не было отключений, но тем не менее это уже в Киеве исправлено и могу только сказать, что они только разозлили людей своими такими действиями. И весь мир видит настоящее лицо рашистов, потому что те методы, которые они применяют, к войне не имеют никакого отношения.

Потому что даже в войне есть правила: женщин, детей, стариков не трогают. Мы видели страшные кадры из Ирпеня, Гостомеля, Бучи, где издевались над мирным населением. Мы видим, как сейчас издеваются над мирным населением не только столицы, но и всех других городов, разрушая системы жизнеобеспечения людей.

— На сегодня подсчитано, какой ущерб они нанесли энергетической сети и водоканалу города?

— Четко сказать невозможно, это от сотен миллиардов до триллионов долларов, если это считать. На сегодня у нас не было времени учитывать тот ущерб, который был нанесен, я могу сказать, что он велик. Но каким ущербом можно считать жизнь людей? Это не оценивается деньгами, жизнь людей бесценна. Чем можно оценивать то, что у нас в больницах находились пожилые люди, дети, все остальное не работало, психологическая нагрузка?

Это деньгами не измеряется. Но мы убеждены в том, что мы выставим счет, обязательно, и по всем этим счетам они будут платить. Но мы все отстроим, знаете, что касается сферы домов, мостов, транспортной системы, инфраструктуры — мы это отстроим. К сожалению, мы не сможем вернуть людей, потерявших жизнь, отдавших самую высокую цену за мир в Украине, вот это не оценивается никакими деньгами.

— Есть ли у нас сейчас общие цифры, сколько людей в столице россияне убили этими ударами, ракетными обстрелами, убили и покалечили?

— Я могу сказать, вы говорите об улице Жилянской. Только в этом доме были убиты пять человек, в том числе женщина. Я был на месте, мы уже разобрали все, и в один момент мы не ожидали найти там кого-то живого, что может быть под завалами. Пожарные нашли в одной комнате бабушку, она даже не реагировала на то, что ее звали, чтобы кто-то подал голос, она тихонько сидела там.

В нормальном состоянии, без повреждений, но спасли, потому что дышать там было очень тяжело. Если бы спасатели очень быстро и эффективно не сработали, бабушка могла бы задохнуться, было бы больше погибших. Всего в городе Киеве, несмотря на то, что у нас не проходили военные действия в нашем городе, в пригороде мы можем говорить об Ирпене, Гостомеле, Буче, Бородянке, но это не город Киев.

Я хочу сказать как мэр города о нашем городе: у нас 139 гражданских людей по последним подсчетам, погибли в результате обстрелов артиллерии, ракетных обстрелов, [дронов] Shahed и т. д. Это большое количество людей и все гражданские.

— Скажите, пожалуйста, в какой помощи сейчас Киев нуждается и связываются ли с вами ваши коллеги, мэры европейских городов, других регионов планеты с предложениями помощи?

— Во-первых, мы видим как отпечатки пальцев, если можно так сказать, какими методами они пользуются и ожидаем, что такие же действия будут продолжаться и дальше. Геноцид, сделать все для того, чтобы люди были без воды, без еды, без медицинского обслуживания, без тепла. Путин хочет территорию, Путин хочет Украину без украинцев и каждый из нас должен это понять.

Мы им не нужны, им нужна земля. Ничего у них не получится, можно выиграть войну против каких-то военных подразделений, войну против людей, против нации выиграть невозможно. Я одно могу сказать, что мы сейчас объединены для того, чтобы дать отпор россиянам, у них ничего не получится.

Что касается помощи: очень благодарен нашим иностранным партнерам, они нам очень сильно помогают. Нам уже пришло больше сотни автобусов, пришло большое количество (под сотню) карет скорой помощи. Поступает сейчас и уже много пришло пожарных автомобилей, которые крайне важны и очень помогают в тушении пожаров после обстрелов.

Приходит гуманитарная помощь, медицинская помощь. И откровенно, я не стесняюсь говорить спасибо нашим партнерам, нам без них было бы очень тяжело, потому что мы видим, кто на самом деле сейчас наши друзья, никогда этого не забудем, спасибо.

Но говорим, что единство вокруг Украины, я повторяю это как мантру, объединение вокруг Украины — это залог мира в Европе. И нашим партнерам я утверждаю такую же вещь: мы сейчас боремся и защищаем не только наши дома, наших детей и нашу страну — мы защищаем вас и вы должны это понимать.

Потому что россияне пойдут так далеко, как мы позволим им пойти, и Путин уже не скрываясь, говорит, что он так называемый человек, который отстраивает российскую империю, Украину он вообще не акцентирует.

Это всегда была территория России, они сейчас говорят и о Польше, и о государствах Балтии. Немцам я говорю: пожалуйста, не забывайте, что несколько лет назад Путин присылал агентов ФСБ в вашу страну и также большую часть вашей страны рассматривает как часть своей империи, которая была советской империей и часть Германии входила в эту империю. Поэтому они пойдут настолько далеко, насколько мы позволим.

Нам помогают и сейчас перед зимой я тоже обращаюсь, тепловые пункты, которые нам нужны, которые мы обустраиваем, тепловые пушки. Нам еще дополнительно нужны скорые, нужна помощь наших партнеров, электрогенераторы, многие вещи, которые в такие моменты помогают нам выстоять, пройти эти сложные времена.

— В Киеве был премьер Чешской Республики Петр Фиала, и на фоне этих обстрелов он уже сказал о помощи со стороны Чехии, в том числе генераторами. По вашим наблюдениям, такие ракетные обстрелы ускоряют? Насколько они ускоряют помощь Украине?

— Путин считает, что он этими обстрелами разрушает Украину. Напротив, он объединяет вокруг Украины весь мир, потому что весь мир видит его подлинное лицо, во-первых. Во-вторых, весь мир объединяется вокруг Украины с помощью. Я был в Чехии, также с господином Фиалой встречался, я поблагодарил его за ту поддержку и был очень позитивно поражен, насколько глубоко Чехия сейчас поддерживает и наших переселенцев, помогает им.

— Состояние киевских бомбоубежищ или точнее сказать укрытий: бомбоубежищ, я так понимаю, у нас вообще мало. Люди пытаются пользоваться укрытиями, я думаю, здесь еще большой кусок работы.

Иногда случаются такие истории, когда людей не пускают в убежища, они закрыты, людям рассказывают, что это частная собственность и все такое. Как вы видите себя как мэр решение этой проблемы?

— Будем говорить откровенно, никто из нас не ожидал развития таких событий. Во-вторых, настоящих бомбоубежищ у нас осталось не так много от советских времен, когда действительно готовились к войне, к возможным ядерным ударам, их осталось не столь большое количество.

Это в старом городе, а в новых районах вообще их нет. Многие помещения, которые могут использоваться и используются в качестве бомбоубежища, на сегодняшний день там частные заведения.

Во время военного положения они обязаны, еще раз хочу подчеркнуть, обязаны в случае воздушной тревоги пустить людей, и они там должны быть некоторое время. Если у вас есть примеры, пожалуйста, я обращаюсь к тем, кто нас слышит, где частный бизнес не реагирует и ведет себя неадекватно, информировать нас.

Во время военного положения мы можем сделать так, чтобы они впустили людей. Нам нужно спасать жизнь людей в первую очередь, это социально неответственный бизнес, люди, которые могут это делать. С ними нужно проделать работу, мы готовы это сделать.

У нас много помещений двойного использования: подземные паркинги, которых не так много, но, тем не менее, есть подземные переходы, метрополитен, который также используется как бомбоубежище и во время воздушной тревоги пускает всех, кто хочет зайти в метрополитен и переждать это опасное время.

В этом направлении работаем и делаем все для того, чтобы все бомбоубежища были обустроены и люди там могли находиться в нормальных условиях, имели туалет, нормальную вентиляцию, чтобы там были сделаны стулья, элементарные условия для того, чтобы провести там несколько часов. Они не должны там жить, находиться постоянно, но несколько часов провести в безопасности.

— Какая сегодня ситуация с объектами гражданской инфраструктуры, такими уязвимыми как школы, детские садики, больницы? Какой объем разрушений и повреждений нанесли решители этой киевской инфраструктуре?

— Обстрелами было повреждено около 30 детских садов и школ с начала боевых действий. В подавляющем большинстве это выбитые окна, поврежденные двери взрывной волной. Относительно учебного процесса мы подошли со смешанным предложением, образование — это крайне важно и оно должно продолжаться, несмотря на военные действия, дети должны получать образование. Но детские сады и школы могут работать, только если у них есть бомбоубежища.

Если бомбоубежищ нет, то они должны быть рядом. Если нет — это учебное заведение не может работать, быть открытым. Родители, считающие, что риск велик, могут заказать дистанционное обучение, которое также мы предлагаем. То есть мы предлагаем смешанную систему: и дистанционное обучение, если нужно, и классическое обучение в школах и детских садах с соблюдением всех требований сегодняшнего времени.

— Вы упомянули о теплопунктах, киевские власти готовятся разворачивать теплопункты в городе во время зимнего сезона, когда, возможно, определенное количество людей придется спасать от замерзания?

— Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. В подавляющем большинстве могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, где люди могут некоторое время получить и тепло, и напитки, помощь, если нужно.

Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина, над этим работаем сейчас по увеличению теплопунктов, уже закуплено большое количество электрогенераторов, сделаны запасы топлива, еды, сейчас мы еще дополнительно везем в Киев тепловые пушки. Готовимся, надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы.

— Я понимаю, что со своими коллегами вы говорите о генераторах, теплопунктах. Интересно, в разговорах с нашими партнерами вы говорите о средствах противовоздушной обороны? Я понимаю, что это не ваша епархия, это вопрос к военным, но…

— Нет-нет, это моя епархия…

— Да.

— Потому что епархия, извините, сегодня ключевой вопрос для каждого украинца — это безопасность. Безопасность для киевлян остается одним из ключевых вопросов, мы над этим работаем. Сегодня говорили и о бомбоубежищах, и о предоставлении услуг, и для того, чтобы защитить. Но также мы общаемся с военными, оказываем всемерную поддержку для того, чтобы у них все получалось.

Более того, я обращаюсь, понимаю, что человек известный, у меня много связей в политике и в Соединенных Штатах, и в европейских странах, персонально знаю и многих президентов стран. Я обращаюсь к ним всегда с просьбой ключевых критических вопросов, которые нам нужны.

И одна из ключевых — это противовоздушная оборона. Я также поблагодарил наших партнеров и вчера, могу сказать, что 16 ракет, которые летели на Киев, все были сбиты противовоздушной обороной, также благодаря нашим партнерам, которые помогают нам защитить жизнь людей.