РФ ударила по Украине десятками ракет: часть Киева обесточена, энергообъекты повреждены в Харькове, Запорожье и ряде областей — онлайн 31 октября, 09:55 Последствия одного из взрывов в Киеве (Фото:Андрей Цаплиенко / Telegram)

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.

Около 8:00 понедельника в Киеве и по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Впоследствии советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в небе над Украиной было зафиксировано около 40 ракет.

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Попадания по объектам энергетической инфраструктуры после "прилетов" подтвердили в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черновицкой областях. Взрывы (работу ПВО) также слышали в Киевской, Полтавской, Винницкой областях. Еще ночью вследствие обстрелов из РСЗО был поврежден энергообъект в Днепропетровской области.



НВ следит за деталями и последствиями нового массированного обстрела Украины.

Ракетный обстрел Украины 31 октября - онлайн

09:56 «Желание убивать украинцев»: Кулеба призвал не называть атаки РФ «ответом» и назвал их истинную причину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать атаки РФ по Украине.

«Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их „ответом“. Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев», — написал Кулеба в Twitter.

09:52 «Бездушные и варварские ракетные удары» — посол США в Украине про атаку РФ

«Как и миллионы украинцев, наша команда посольства США в Киеве снова в укрытии, поскольку Россия продолжает бездушные и варварские ракетные удары по народу Украины, пытаясь оставить страну в холоде и темноте в преддверии зимы», — написала сегодня посол США в Украине Бриджит Бринк, реагируя на новую волну ракетных атак.

09:46 Миру «интересно смотреть»? Подоляк с сарказмом прокомментировал медленные поставки ПВО и новый удар по Украине

«Очередной массированный каскадный ракетный удар по десяткам городов Украины. Не сомневаюсь, что миру интересно смотреть на массовые разрушения, „замораживание“ целой страны в прямом эфире, а затем всерьез слушать переговорные предложения России. И всячески откладывать передачу Украине систем ПВО», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя обстрелы 31 октября.

09:40 В Киеве поврежден энергообъект, питающий 350 тысяч квартир — Кличко

«Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

09:33 Еще один пострадавший регион: российские ракеты попали в критическую инфраструктуру Черновицкой области

«В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов рашистов», — подтвердил Руслан Запаранюк, глава Черновицкой ОГА.



09:26 Из-за нового удара в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии — ОП

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.

«Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий», — написал Тимошенко.

09:23 Кировоградская область: ракеты попали в энергетический объект в районе Светловодска

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.



«Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно — без жертв. Продолжается ликвидация последствий пожара», — написал он.



09:17 Атаки РФ на Днепропетровскую область: оккупанты ударили дронами-камикадзе по объекту критической инфраструктуры, в Марганце есть разрушения

В ночь на понедельник, 31 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе, больше всего пострадал Марганец.

Об атом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram. По его словам, в город прилетели 40 снарядов из российских Градов.

09:12 После "прилетов" в Харькове приостановили движение метро

Также известно о перебоях в работе городского электротранспорта, о чем местному изданию Объектив сообщил советник Харьковского городского головы по связям с общественностью и прессой Вячеслав Хитрин.



09:10 «Российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами» — Ермак о новой массированной атаке РФ

«Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте. Оружие, санкции, наказание врага», — написал Андрей Ермак в ответ на новую серию российских атак.



09:06 Участки железнодорожных маршрутов в Украине обесточены, однако пассажирские поезда продолжают движение

«В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение. Сейчас с задержкой более 30 минут, движется поезд № 81/82 Киев — Ужгород», — сообщили в Укрзализныце.

08:56 В Киевской области подтвердили "прилеты"

"В одной из гормад области — прилеты. Ракетная атака продолжается. ПВО отрабатывает цели. Оставайтесь в укрытиях! Кроме того, в области применяется ограничение электроэнергии", — сообщил Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА.



08:52 В Винницкой области сбили ракету

Она упала на гражданские объекты, есть разрушения. Погибших и раненых нет, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.



08:46 В Киеве и области прогремели в целом около 10 взрывов, как минимум одну ракету в области сбили — Цаплиенко

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил о 10 взрывах в Киеве, которые раздались сегодня утром, в то же время обнародовав видео момент попадания сил ППО в одну из ракет в Киевской области.

08:40 КЛИЧКО ПОДТВЕРДИЛ УДАРЫ ПО КИЕВУ: ЧАСТЬ СТОЛИЦЫ ОБЕСТОЧЕНА

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Подробности — позже», — написал мэр Киева Виталий Кличко.



08:35 Подтвержден удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье



08:25 В Черкасской области атакован объект критической инфраструктуры

До этого взрывы слышали в Каневе.

08:23 Терехов подтвердил удар по объекту критической инфраструктуры в Харькове

08:20 В Киеве прогремели несколько взрывов, после них в некоторых районах города пропал свет

Однако КГВА сообщила о работе ПВО.

08:15 О работе ПВО сообщили главы Винницкой, Киевской, Полтавской ОВА

08:12 Над Украиной около 40 ракет, по предварительным данным - пуски с Каспийского моря