Удары РФ по энергетической инфраструктуре: главы МИД стран G7 обсудят поддержку Украины 3 ноября, 11:07 Работник ГСЧС тушит пожар после удара РФ по объекту инфраструктуры (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В четверг, 3 ноября министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи в Германии обсудят дальнейшую поддержку Украины после атак страны-агрессора РФ на энергетическую инфраструктуру, пишет Reuters.

«Эта встреча G7 для нас проходит в важное время», — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

По его словам, эта группа «жизненно важный координационный механизм» для политических подходов по самым важным вопросам.

Видео дня

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон во время визита в Киев заявила, что Европейский Союз вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины.



С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.