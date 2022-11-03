Удары РФ по энергетической инфраструктуре: главы МИД стран G7 обсудят поддержку Украины

3 ноября, 11:07
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Работник ГСЧС тушит пожар после удара РФ по объекту инфраструктуры (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Работник ГСЧС тушит пожар после удара РФ по объекту инфраструктуры (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В четверг, 3 ноября министры иностранных дел стран G7 в ходе встречи в Германии обсудят дальнейшую поддержку Украины после атак страны-агрессора РФ на энергетическую инфраструктуру, пишет Reuters.

«Эта встреча G7 для нас проходит в важное время», — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

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По его словам, эта группа «жизненно важный координационный механизм» для политических подходов по самым важным вопросам.

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Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон во время визита в Киев заявила, что Европейский Союз вместе с партнерами изучает пути увеличения помощи энергетическому сектору Украины.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.

https://www.youtube.com/watch?v=XgO1FPLS8z4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Энергетика G7 Война России против Украины

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