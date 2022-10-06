Глава Совфеда РФ предложила делегации Украины «просто сегодня» сесть за стол переговоров 6 октября, 15:12 Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко (Фото:Скриншот видео РБК/Telegram)

Спикер Рады федерации Валентина Матвиенко просит, чтобы «просто сегодня» на площадке 8-го саммита глав парламентов G20 в Индонезии делегация Украины села за стол переговоров с Россией.

Соответствующее видео опубликовало российское агентство РБК в четверг, 6 октября.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской „двадцатки“ сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала Матвиенко.

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Она заявила, что РФ «за диалог» и «неоднократно предлагала переговоры», повторив кремлевскую ложь об «урегулировании внутриукраинского кризиса».

Делегацию Верховной Рады на 8-м саммите глав парламентов G20 возглавляет вице-спикер Елена Кондратюк. Среди прочего она проведет серию двусторонних встреч со спикерами парламентов стран Большой двадцатки.



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