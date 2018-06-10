Страны Большой семерки намерены и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины – коммюнике

В G7 пообещали помогать Украине "в ее воплощении амбициозного и необходимого плана реформ"

Лидеры стран Большой семерки заявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогах саммита G7 в Канаде.

"Мы повторяем свое осуждение незаконной аннексии Крыма и подтверждаем дальнейшую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в документе.

В G7 подчеркнули, что продление санкций против России "непосредственно привязано к неспособности РФ сполна выполнить свои обязательства, в соответствии с Минскими соглашениями, и продемонстрировать уважение к суверенитету Украины".

"Мы также полностью поддерживаем усилия в рамках Нормадського формата и ОБСЕ по поиску решения конфликта на востоке Украины. Если действия России будут требовать этого, мы остаемся готовы предпринять дальнейшие ограничительные шаги с целью повышения цены для РФ", - отмечается в коммюнике.

Кроме этого, лидеры стран Большой семерки также пообещали "всячески помогать Украине в ее воплощении амбициозного и необходимого плана реформ".

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Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что лидеры стран-участниц саммита Большой семерки согласовали итоговое коммюнике.