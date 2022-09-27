Японского дипломата в России держали с завязанными глазами после обвинений в «шпионаже». Токио требует извинений

27 сентября, 16:47
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Япония требует от России извинений за обращение с консулом во время задержания (Фото:Anwar Nillufary/Flickr)

Япония требует от России извинений за обращение с консулом во время задержания (Фото:Anwar Nillufary/Flickr)

Япония вызвала посла России в Токио после того, как российские спецслужбы завязали глаза и применили «меры физического воздействия» к задержанному во Владивостоке японскому консулу.

Накануне ФСБ страны-террориста России распространила заявление о «задержании с поличным» японского консула Тацунори Мотоки во Владивостоке. Российские спецслужбы утверждают, что дипломат «за денежное вознаграждение» якобы получал данные о сотрудничестве РФ «с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае». Дипломата объявили персоной нон грата, он должен выехать из России до 28 сентября.

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Как сообщает японское информагентство Kyodo, во вторник в МИД Японии вызвали российского посла Михаила Галузина и выразили ему протест. Министр иностранных дел Есимаса Хаяси подчеркнул, что задержание и допрос консула нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, а также консульский договор Японии и России, и назвал действия Кремля «совершенно неприемлемыми».

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В МИД Японии отвергли обвинения страны-агрессора и заявили, что японский дипломат ничего не нарушал, а во время задержания российские силовики прибегали к принуждению, в том числе завязали ему глаза и применили «меры физического воздействия». Ведомство потребовало от России официальных извинений, а министр иностранных дел заявил, что правительство должно принять соответствующие меры против Москвы.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Япония ФСБ ФСБ России Консул Дипломатический скандал Консульство Дипломатические отношения Дипломат Владивосток Персона нон грата

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