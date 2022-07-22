Япония включила в доклад об угрозах нацбезопасности войну России против Украины 22 июля, 12:09 В Японии не исключили, что полномасштабное вторжение РФ в Украину повлияет на ситуацию в Азии (Фото:Romeo A./Unsplash)

Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад об угрозах нацбезопасности, в котором также упоминается война России против Украины.

Как сообщает Kyodo, в документе говорится, что продолжающееся вторжение России в Украину может привести к укреплению военных связей между Пекином и Москвой.

«Для России, которая находится в международной изоляции и износила свои сухопутные силы из-за агрессии против Украины, важность политического и военного сотрудничества с Китаем может возрасти», — отмечается в докладе.

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В Минобороны Японии отметили, что необходимо «с беспокойством следить за возможностью углубления военного сотрудничества Китая и России», так как это может оказать «прямое влияние» на обстановку в сфере безопасности вокруг Японии.

В докладе также содержится критика российского вторжения за создание «беспрецедентной» ситуации, в которой Москва «открыто проводит военные действия, несовместимые с международным правом и порядком, и уносит жизни невинных людей».

В Токио подчеркнули, что терпимое отношение к таким действиям может способствовать неправильной трактовке того, что одностороннее изменение статус-кво будет разрешено в других регионах, включая Азию. Поэтому Япония и международное сообщество никогда не должны оставлять это без внимания.

Министерство обороны Японии ежегодно обнародует доклад о ситуации в мире касательно нацбезопасности. В Текущем году упоминалось также давление Китая на Тайвань и запуски ракет КНДР.

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