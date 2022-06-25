Украина и Франция опровергли фейк о захвате Россией гаубиц Caesar

25 июня, 04:57
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САУ Caesar (Фото:commons.wikimedia.org)

САУ Caesar (Фото:commons.wikimedia.org)

Генштаб Вооруженных сил Франции назвал фейком информацию о том, что Россия захватила самоходные артиллерийские установки САУ Caesar в Украине.

Об этом говорится в ответе Генштаба Вооруженных Сил Франции.

О том, что РФ якобы захватила установки Caesar, заявил французский политик Режис Кастельн.

«Эта информация ложна. Мы ее категорически отвергаем. Мы обсудили это с нашим украинским партнером», — говорится в сообщении генштаба.

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Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ,  никакие подтверждения или доказательства не были приведены.

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«Это доказательство того, что поставка Украине вооружения сильно бьет по нашему врагу и пытается посеять среди французов недоверие к ВСУ и создать впечатление, что посылать оружие в нашу страну бесполезно», — отмечается в сообщении.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Франция Фейк Гаубицы Война России против Украины

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