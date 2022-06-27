Bild впервые смог сделать снимки гаубицы PzH 2000, которая на прошлой неделе прибыла из Германии в Украину 27 июня, 16:21 PzH 2000 в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные получили из Германии самоходные гаубицы PzH 2000, уже находящиеся на линии фронта, сообщает таблоид Bild. Журналисты впервые получили снимки одной из гаубиц.

По информации журналистов, на овладение PzH 2000 украинским военным понадобилось 36 дней, хотя сначала планировалось потратить только 10.

В целом Украина уже имеет 12 PzH 2000, которые передали ФРГ и Нидерланды. Германия планирует поставку еще шести.

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PzH 2000 — это 155-мм гаубицы на шасси танка Leopard 2 с дальностью поражения в 30 км, разработанные концерном Krauss-Maffei Wegmann и принятые на вооружение немецкой армии в 1998 году.

С ее помощью украинские войска смогут существенно увеличить свои возможности по уничтожению сил противника, находящихся на значительном расстоянии от линии соприкосновения.



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