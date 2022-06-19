Польша передала Украине САУ Krab 19 июня, 02:36 Цей матеріал також доступний українською Правительство Польши решило передать 18 САУ Krab (Фото:dsbxtw9991/Twitter)

Оперативное командование Восток сообщило, что Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab.

«Польский Краб будет эффективно „съедать“ колонны россиян! В рамках международной военной помощи дружественная Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение — САУ AHS Krab», — сообщили в командовании.

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В командовании напомнили, что максимальная дальность стрельбы САУ составляет 40 километров.

29 мая польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

2 июня стало известно, что Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab.

AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

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