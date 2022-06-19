Польша передала Украине САУ Krab

19 июня, 02:36
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Правительство Польши решило передать 18 САУ Krab (Фото:dsbxtw9991/Twitter)

Правительство Польши решило передать 18 САУ Krab (Фото:dsbxtw9991/Twitter)

Оперативное командование Восток сообщило, что Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab.

«Польский Краб будет эффективно „съедать“ колонны россиян! В рамках международной военной помощи дружественная Польша передала Украине современное 155-мм артиллерийское вооружение — САУ AHS Krab», — сообщили в командовании.

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В командовании напомнили, что максимальная дальность стрельбы САУ составляет 40 километров.

https://www.facebook.com/EastOC/posts/161037943115271
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29 мая польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

2 июня стало известно, что Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab.

AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

https://www.youtube.com/watch?v=mabU_hou88c
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Польша Вооружение Артиллерия Поставки оружия Война в Украине САУ Война России против Украины

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