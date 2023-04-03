Завтра Финляндия станет 31-м членом НАТО — Столтенберг 3 апреля, 14:04 Флаг Финляндии (Фото:stanjourdan/flickr)

Финляндия официально присоединяется к НАТО во вторник, 4 апреля, став 31-й страной-членом Альянса.

Об этом во время пресс-конференции, которую транслировало издание Yle, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, это будет «выдающийся день» для безопасности Финляндии, стран Северной Европы и для НАТО в целом.

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«Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, обеспечив для нее большую безопасность и сделав наш Альянс более крепким. Мы впервые поднимем финский флаг в штаб-квартире НАТО», — сказал он.

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

В то же время перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет согласия двух стран, остаются неопределенными. Выступая 3 апреля, Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.