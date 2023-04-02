В Финляндии спрогнозировали сроки официального вступления в НАТО 2 апреля, 00:45 Заявку Финляндии о вступлении в НАТО ратифицировали все страны Североатлантического альянса (Фото:MFA Finland)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна официально присоединится к НАТО максимум через две недели.



Об этом сообщает Yle.



Он отметил, что Турция, последней из стран Альянса одобрившая заявку, в ближайшее время направит документы в Вашингтон, после чего НАТО официально пригласит Финляндию.

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"Это может произойти практически в любой день. Если пытаться угадать, это может быть, например, понедельник или вторник", — заявил Хаависто.

Он отметил, что представитель Финляндии лично отправится по приглашению Йенса Столтенберга в Госдеп США с документами о вступлении страны в НАТО.

В ночь на 31 марта парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг после этого заявил, что Финляндия официально станет членом НАТО в ближайшие дни.

За несколько дней до этого вступление Финляндии в НАТО ратифицировало и венгерский парламент.

В то же время перспективы одобрения вступления Швеции, до сих пор ожидающей согласия Венгрии и Турции, остаются неопределенными.



Швеция и Финляндия в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Заявки должны ратифицировать парламенты всех стран-членов НАТО.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции, на фоне напряженности в отношениях со Стокгольмом.