Из-за появления БпЛА возле аэропортов. Великобритания отправляет противодроновые системы в Данию

Министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил отправку противодроновых систем в Данию после того, как неизвестные беспилотники атаковали аэропорты страны. Об этом он сказал на интервью Politico на конференции Лейбористской партии в понедельник, 29 сентября.

Датское правительство заявило, что атаки осуществлял «профессиональный исполнитель», однако доказательств причастности России не обнаружено.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы сталкиваемся с таким уровнем активности и агрессии в „серой зоне“, который является испытанием для нас и других стран», — подчеркнул Гили.



Реклама

По словам министра обороны, премьер Великобритании Кир Стармер верит обещанию Дональда Трампа о том, что «США остаются полностью преданными НАТО». Гили добавил, что США призывают европейские страны активнее участвовать в безопасности, но не собираются отходить от своих обязательств.



В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал появление дронов в воздушном пространстве страны «гибридной атакой» и подчеркнул, что это не случайность, а «систематические действия». Он отметил, что используются различные типы беспилотников, что может представлять угрозу национальной безопасности, поэтому Дания должна быть готова к дальнейшим подобным инцидентам.

Датские журналисты зафиксировали присутствие российского военного корабля Александр Шабалин в международных водах вблизи Дании именно в те дни, когда страна сталкивалась с атаками неизвестных дронов на аэропорты, пишет Ekstra Bladet. Судно долгое время оставалось незамеченным из-за отключенной системы идентификации, а эксперты не исключают его возможную связь с инцидентами, хотя доказательств пока нет.

Вечером 25 сентября в Дании третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов. Аэропорт уже возобновил работу, но предупреждает о возможном повторном закрытии в случае новых нарушений.