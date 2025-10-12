Глава МИД Эстонии назвал сообщения о напряженной ситуации на границе с Россией преувеличенными

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна рассказал, что на перекрытой дороге с российской стороны 10 октября заметили семерых вооруженных российских военных (Фото: Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что сообщения о напряженной ситуации на границе с Россией , которые распространились в сети после закрытия отрезка дороги, проходящей по российской территории в районе села Саатсе, являются преувеличенными.

«Сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, преувеличены», — написал Тсахкна в соцсети X.

Он объяснил, что на юго-востоке Эстонии есть дорога, которая ненадолго пересекает российскую территорию, и местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки.

«В пятницу мы наблюдали семерых вооруженных российских военнослужащих на этой дороге, с российской стороны. Чтобы избежать любых потенциальных инцидентов, мы временно прекратили движение там», — рассказал глава МИД Эстонии.

Тсахкна добавил, что в долгосрочной перспективе Эстония планирует прекратить использование этой дороги, альтернативный маршрут в обход российской территории уже доступен, а новый строится.

Эстонский министр назвал дорогу, пересекающую российскую территорию «исторической аномалией».

«Следует уточнить: на границе ничего острого не происходит. Россияне действуют несколько настойчивее и заметнее, чем раньше, но ситуация остается контролируемой», — заверил он.

Ранее стало известно, что вечером 10 октября Пограничная служба Эстонии закрыла пункт пропуска Саатсе — поскольку рядом, на территории страны-агрессора РФ, находилось «большее, чем обычно», количество подразделений военных.

Оперативный руководитель Южной префектуры Пограничной службы Эстонии Кюнтера Педоски уточнил, что пограничники решили временно закрыть дорогу, пролегающую через Саатсе.



«Сначала мы разместили патрули по обе стороны дороги, которые общались с водителями автомобилей, проезжавших мимо, и объясняли, что сейчас мы рекомендуем избегать этого района в связи с усилением присутствия российских войск. Несмотря на эту рекомендацию, были те, кто все же хотел продолжить свой путь через этот район. Поскольку дорога проходит через территорию России, то, учитывая ситуацию с безопасностью, при проезде через Саатсе следует в любом случае быть внимательным, но в нынешней ситуации, по оценке ППА, проезд связан с большим риском, чем обычно», — сказал офицер.

Для транспорта временный объезд был организован через Вярска, Трески, Матсури и Сесники.