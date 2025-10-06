«Она забыла». Польша и Эстония ответили на слова Меркель о «вине» во вторжении РФ в Украину

Эстония и Польша раскритиковали заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель , которая утверждала, что позиция Варшавы и стран Балтии «повлияла» на решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

Председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон в соцсети Х написал, что высказывание экс-главы немецкого правительства «очень низкое».

Реклама

«К сожалению, это бросает тень на весь ее период на посту канцлера Германии. Я даже не буду здесь начинать говорить о „Северном потоке“», — говорит он.

В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский, слова которого приводит Polsat News, сказал, что заявление Меркель об участии Польши и стран Балтии во влиянии на решение Путина начать вторжение в Украину это «такая же правда, как и то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против [постройки] „Северного потока“».

«Прошу посмотреть, какой была реакция немецкого правительства на то, что я сказал в 2007 году — о том, что нам не нравятся договоренности, принятые над нашими головами. Итак, очевидно, госпожа канцлер забыла о том, как ее собственное правительство реагировало на наши протесты», — сказал министр иностранных дел Польши.

Бывший польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал интервью Меркель «необдуманным». Он отметил, что экс-канцлер Германии доказала этим, что «находится среди немецких политиков, которые нанесли Европе наибольший вред».

Беата Шидло, другой польский премьер, раскритиковала Ангелу Меркель за то, что та «сотрудничала с Путиным как только могла», а теперь «жалуется и обвиняет Польшу».

В интервью изданию Partizán во время визита в Венгрию Меркель заявила, что позиция Польши и стран Балтии в 2021 году, а также пандемия COVID-19 «повлияли» на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

По ее словам, в июне 2021-го она заметила, что российский диктатор перестал «серьезно воспринимать» Минские соглашения, которые были заключены в 2015 году. Поэтому необходимо было создавать новый формат переговоров с РФ, против чего выступили страны Балтии и Польша.

22 ноября 2024 года в интервью изданию Spiegel она заявляла, что ее делают виновной в войне РФ против Украины, в частности из-за ее позиции на саммите НАТО в 2008 году, когда она не позволила Киеву получить план действий по членству.

25 ноября того же года в интервью BBC она утверждала, что война России против Украины началась бы раньше и, вероятно, была бы хуже, если бы Киев начал путь к членству в НАТО в 2008 году.