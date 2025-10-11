В Эстонии закрыли пост пропуска из-за повышенной активности российских военных у границы

Об этом 11 октября сообщает эстонский телеканал ERR.

«Закрытие прохода через Саатсе необходимо для обеспечения безопасности эстонских граждан и предотвращения возможных инцидентов», — сообщили пограничники.

По словам оперативного руководителя Южной префектура Погранслужбы Эстонии Кюнтера Педоски, пограничники заметили на территории России более значительное, чем обычно, присутствие военных.

«Российские пограничники регулярно патрулируют Саатсе, поскольку это их территория. Сегодня там было замечено более значительное, чем обычно, движение. Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, наша цель — обеспечить безопасность эстонского населения», — пояснил офицер.

По слова Педоски, пограничники решили временно закрыть дорогу, пролегающую через Саатсе.

«Сначала мы разместили патрули по обе стороны дороги, которые общались с водителями проезжающих автомобилей и объясняли, что в настоящее время мы рекомендуем избегать этого района в связи с усилением присутствия российских войск. Несмотря на эту рекомендацию, были те, кто все же хотел продолжить свой путь через этот район. Поскольку дорога проходит через территорию России, то, учитывая ситуацию с безопасностью, при проезде через Саатсе следует в любом случае быть внимательным, но в нынешней ситуации, по оценке ППА, проезд сопряжен с большим риском, чем обычно», — сказал офицер.

Для транспорта временный объезд был организован через Вярска, Трески, Матсури и Сесники, подытожили в ERR.

10 октября агентство Reuters сообщило, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают масштабные планы эвакуации населения в случае возможного нападения или наращивания войск Россией.

Толчком к таким действиям стали рекордные военные расходы России после ее вторжения в Украину в 2022 году, что усилило беспокойство среди государств Балтии. Хотя Россия официально отрицает намерения атаковать государства НАТО, страны значительно увеличили оборонные бюджеты и усилили гражданскую подготовку, написало издание.

По информации Reuters, в случае обострения ситуации эвакуации могут подлежать до 400 тысяч человек, проживающих вблизи границ с Россией и Беларусью. В Литве уже определены места для размещения эвакуированных в школах, церквях и спортивных аренах, а также склады с необходимыми запасами.

Все три страны работают над координацией действий, создают карты безопасных маршрутов и пункты сбора, в частности в Вильнюсе. В то же время эвакуация за пределы Балтии пока не планируется — транспортные пути через Сувалкский коридор в Польшу будут оставаться приоритетом для военной техники, подытожили в Reuters.