Экс-президент ПАСЕ покинул Ассамблею

Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмонт вообще вышел из организации после внедрения против него санкций за существенные нарушения Кодекса поведения, связанные с коррупцией.
Об этом сообщил во вторник, 22 мая, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения Кодекса поведения. Минус один", - сообщил украинский парламентарий.
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Напомним, экс-главу ПАСЕ Педро Аграмунта, известного своими пророссийскими взглядами, регламентный комитет ПАСЕ лишил почти всех прав члена Ассамблеи, кроме права голоса и права инициировать резолюции.
Ранее по итогам расследования Ассамблея признала факт системной коррупции в ее стенах и приветствовала результаты работы следственной группы и поручила регламентному комитету разработать изменения в правила и процедуры Ассамблеи.
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