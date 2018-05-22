Экс-президент ПАСЕ покинул Ассамблею

Педро Аграмунт запомнился своей лояльностью к России

Бывший президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмонт вообще вышел из организации после внедрения против него санкций за существенные нарушения Кодекса поведения, связанные с коррупцией.

Об этом сообщил во вторник, 22 мая, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бывший пророссийский президент ПАСЕ Педро Аграмунт вообще вышел из ПАСЕ после введения против него десятилетних санкций за существенные нарушения Кодекса поведения. Минус один", - сообщил украинский парламентарий.

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Напомним, экс-главу ПАСЕ Педро Аграмунта, известного своими пророссийскими взглядами, регламентный комитет ПАСЕ лишил почти всех прав члена Ассамблеи, кроме права голоса и права инициировать резолюции.

Ранее по итогам расследования Ассамблея признала факт системной коррупции в ее стенах и приветствовала результаты работы следственной группы и поручила регламентному комитету разработать изменения в правила и процедуры Ассамблеи.

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