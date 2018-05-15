Пророссийского экс-главу ПАСЕ Аграмунта лишили почти всех прав члена Ассамблеи

Экс-главу Парламетской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта, известного своими пророссийскими взглядами, регламентный комитет ПАСЕ лишил почти всех прав члена Ассамблеи, кроме права голоса и права инициировать резолюции.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации в Ассамблее Владимир Арьев.

По его словам, это решение было принято в результате коррупционного скандала, связанного с Азербайджаном. Кроме Аграмунта, в серьезном нарушении кодекса поведения был признан виновным также бывший докладчик по Украине Жорди Шукла, Чезар Преду и Самед Сеидов. Европейской правде Арьев рассказал, что санкции против Аграмунта внедрены на 10 лет, против остальных на два года.

Арьев напомнил, что оба они летали на российском самолете к сирийскому диктатору Башару Асаду.

22 апреля следственная группа ПАСЕ подтвердила внешнее воздействие на документы и решения Ассамблеи, а также системные действия отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти порекомендовал депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно уйти в отставку.

СМИ писали, что плохой английский Аграмунта помог доказать его вину, так как он предоставлял изящно написанные документы, когда был докладчиком по вопросам Азербайджана.