Коррупция в ПАСЕ: Ассамблея приняла решение о дальнейших действиях

ПАСЕ приняла решение о дальнейших действиях из-за доклада о коррупции

Парламентская ассамблея Совета Европы провела срочные дебаты по отчету Внешней следственной группы о случаях коррупции в ПАСЕ.

Резолюцию по этому поводу поддержали 123 депутата, 9 было против, 10 воздержались, сообщает Европейская правда.

Согласно документу, Ассамблея признает факт системной коррупции в ее стенах, приветствует результаты работы следственной группы и поручает регламентному комитету разработать изменения в правила и процедуры Ассамблеи.

Отдельно была утверждена поправка о том, что подкуп и незаконное влияние на депутатов совершал не только Азербайджан, которому посвящен доклад следственной группы.

Также резолюция указывает национальным делегациям, политическим группам, а также правительствам стран-членов изучить выводы доклада по их депутатов и отчитаться до конца года о дальнейших действиях в отношении нарушителей.

В то же время, по отдельным положениям шли серьезные споры. Часть депутатов были недовольны тем, что документ имеет "триумфальную тональность" и смягчает серьезность проблем, с которыми столкнулась ПАСЕ.

"Нам нечему аплодировать. Это (разоблачение системной коррупции) - черные дни для ассамблеи", - заявил швейцарец Альфред Геер.

Однако большинство поправок, которые убирают эту "триумфальность", были отклонены сессионным залом.

22 апреля следственная группа ПАСЕ подтвердила внешнее воздействие на документы и решения Ассамблеи, а также системные действия отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти порекомендовал депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно уйти в отставку.