Черная икра, ковры и проститутки: представители ПАСЕ рассказали о способах подкупа со стороны Азербайджана

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказали о способах подкупа со стороны Азербайджана.

Как сообщает Европейская правда, депутаты и сотрудники ПАСЕ рассказали, что получили различные подарки. Они объяснили, что не всегда легко отказаться от таких подарков, ведь это будет плохо воспринято.

В частности, классическим подарком азербайджанцев была черная икра, стоимость килограмма которой достигает нескольких тысяч долларов.

Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий признал, что получал коробки икры из Азербайджана. По его словам, было очень трудно отказаться от таких подарков, поэтому после сессии ассамблеи ее сотрудники вместе с коллегами устраивали икорные завтраки.

Среди подарков также были билеты бизнес-класса, неделя в пятизвездочном отеле, билеты на концерты или конное шоу, а также элитные ковры.

Депутат из Швейцарии Дорис Фиала призналась, что во время официального рабочего визита в Азербайджан получила золотую цепочку с жемчугом и алмазами. Она заявила, что вернула ее азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Иов Крахтен из Люксембурга, который работал над докладом об ограничении деятельности НПО в Европе, рассказал, как к нему обратились азербайджанские лоббисты, которые объяснили, что в Азербайджане есть черная икра и девушки. До конкретики дело не дошло, так как он отказался.

Некоторые другие свидетели также упоминали о предложениях проституток. В частности, Дик Марти из Швейцарии рассказал, как во время официального визита в Баку около часа ночи кто-то постучал в дверь его гостиничного номера. Он посмотрел в глазок и увидел там двух едва одетых молодых девушек с шампанским. Он не открыл дверь.

Неназванный представитель секретариата Венецианской комиссии также рассказал, что в Баку в его гостиничный номер пришла женщина, которая предложила воспользоваться ею. Представитель европейского органа утверждает, что также ей отказал.

22 апреля следственная группа ПАСЕ подтвердила внешнее воздействие на документы и решения Ассамблеи, а также системные действия отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти порекомендовал депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно уйти в отставку.