«За массовый героизм и отвагу». Путин дал почетное звание российской бригаде, которая устроила зверства в Буче 18 апреля, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Буча после оккупации (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин присвоил 64-й бригаде, которая оккупировала Бучу в Киевской области в марте, почетное звание «гвардейской».

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Соответствующий документ был опубликован на правительственном портале РФ.

В документе отмечается, что такое звание российские оккупанты получили «за массовый героизм и отвагу».

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«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в сообщении.

Бригада является подразделением в составе 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Хабаровском крае.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

12 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что от рук российских оккупантов погибли более 400 жителей Бучанской громады. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.



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