Дуда: Польша будет большим другом Украины

Польша будет большим другом Украины, заявил польский президент Дуда в Луцке во время мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Волынской трагедии.

Об этом сообщает Польское радио.

"Мы хотим поддержать Украину в реформах, и мы хотим, чтобы Украина была безопасным государством. Государством, которое смотрит на Запад, на Европу, а не на Восток, откуда в Украину десятилетиями, а то и веками приходит опасность", - сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что польско-украинские взаимоотношения надо строить на исторической правде.

"В наших отношениях нам нужно опираться на правду, ее надо признать. Там не может быть мести, хотя есть боль. Боль будет продолжаться, но я верю, что время, которое лечит раны, залечит и страшные раны, хранящиеся во многих сердцах с одной и, наверное, с другой стороны тоже. Но наши хорошие отношения мы должны строить на исторической правде", - отметил Дуда.

Он отметил, что существует сознание того, что поляки делали на Волыни.

"В истории обоих наших народов, польского и украинского - это страшная карта. Она отмечена болью, терпением, взаимными глубокими травмами. Следствием этого были польские акции возмездия, в которых гибли простые люди, обычные украинцы. Поражает только диспропорция: примерно сто тысяч поляков и примерно пять тысяч украинцев. Это создает огромное впечатление, и это историческая правда", - подчеркнул президент Польши.

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Он обратился к украинским властям с просьбой предоставить возможность проводить исследования, которые позволили бы идентифицировать всех жертв Волынской трагедии.

"Вспоминая то, что было ужасно, я хотел бы, чтобы никогда больше одна нация не поднимала руку на другую нацию", - сказал Дуда.

Волынская трагедия - обоюдные этнические чистки украинского и польского населения, осуществлены Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов Шуцманшафт и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

Во второе воскресенье июля традиционно поляки отмечают годовщину Кровавого воскресенья. День 11 июля 1943 считается апогеем убийств польского населения Волыни. По оценкам, в Волынской трагедии было убито около 100 тыс. поляков.