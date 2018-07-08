Президент Польши в Луцке почтил память погибших в Волынской трагедии

Президент Польши Дуда прибыл в Луцк, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии, и почтить память погибших. Об этом сообщают Волынские новости.

Отмечается, что Дуда посетил собор святых апостолов Петра и Павла в Луцке, где происходила святая месса.

Во время совместной молитвы митрополит Львовский Римско-Католической Церкви, архиепископ Мечислав Мокшицкий призвал помнить историю и признать грехи как путь к примирению, проявить смирение и не нести ненависть из поколения в поколение.

Также собравшиеся молились за прекращение войны в Украине, за мир в государстве и за погибших.

После завершения мессы президент Польши подарил Луцкой епархии крест в память об убитых поляках.

По поводу годовщины Волынской трагедии также высказался президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter. Он призывал украинцев и поляков ко взаимному прощению. Глава государства подчеркнул, что украинцы глубоко чтят память поляков, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности, на Волыни в 1943-44 годах.

Ми глибоко шануємо пам’ять представників польського народу, які стали жертвами трагічних подій в Україні, зокрема на Волині в 1943-44 роках. Звертаємося до Господа: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Закликаю українців та поляків до взаємного прощення! — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 июля 2018 г.

Страшні сторінки минулого польського та українського народів не повинні бути визначальними ані для сьогодення, ані для нашого спільного європейського майбутнього. 8 июля 2018 г.

11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти жертв "геноцида, совершенного украинскими националистами".

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