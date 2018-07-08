08 июля 2018, воскресенье

Президент Польши в Луцке почтил память погибших в Волынской трагедии

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Президент Польши Дуда на мессе
Волынские новости

Президент Польши Дуда на мессе

Президент Польши Дуда прибыл в Луцк, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине Волынской трагедии, и почтить память погибших. Об этом сообщают Волынские новости.

Отмечается, что Дуда посетил собор святых апостолов Петра и Павла в Луцке, где происходила святая месса.

Во время совместной молитвы митрополит Львовский Римско-Католической Церкви, архиепископ Мечислав Мокшицкий призвал помнить историю и признать грехи как путь к примирению, проявить смирение и не нести ненависть из поколения в поколение.

Также собравшиеся молились за прекращение войны в Украине, за мир в государстве и за погибших.

После завершения мессы президент Польши подарил Луцкой епархии крест в память об убитых поляках.

По поводу годовщины Волынской трагедии также высказался президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.  Он призывал украинцев и поляков ко взаимному прощению. Глава государства подчеркнул, что украинцы глубоко чтят память поляков, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в частности, на Волыни в 1943-44 годах.

11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти жертв "геноцида, совершенного украинскими националистами".

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