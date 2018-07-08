08 июля 2018, воскресенье

Порошенко: Россия манипулирует историей, чтобы вбить клин между польским и украинским народами

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Петр Порошенко: Россия ведет войну, чтобы навязать свой
пресс-служба президента

Петр Порошенко: Россия ведет войну, чтобы навязать свой "русский мир"

Россия манипулирует вопросами общего прошлого, чтобы испортить отношения между польским и украинским народами, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Его заявление прозвучало во время открытия в селе Сахрынь (Польша) Мемориала памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

"Россия ведет войну, чтобы навязать свой "русский мир". Мы объединились - и проект "Новороссия" был уничтожен. Поняв, что прямое наступление неэффективно, враг манипулирует вопросами общего прошлого, чтобы, в частности, вбить клин между польским и украинским народами", - заявил Порошенко.

Он отметил, что от споров Украины и Польши выигрывает только Россия.

"Как во все времена, от спора польского и украинского народов выигрывает лишь третий - тот, кто сейчас осуществляет агрессию с Востока - враг, пришелец, оккупант, и мы не дадим ему шанс нас расколоть", - заявил президент.

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