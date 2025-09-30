Руководитель Brave1 назвал два тренда в развитии дроновых технологий в Украине, которыми интересуется Запад

Руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк в интервью Radio NV назвал два тренда в развитии дроновых технологий в Украине, которыми интересуется Запад.

«Трендов несколько. Первое — мы достаточно много поговорили об этом — это ИИ. Технологии ИИ — один из самых больших ажиотажей. Второе — перехватчики. Это новый класс вооружения. Раньше, еще буквально полтора года назад, этого не было. Перехватчики и способ применения дронов в качестве зенитных — упростим: зенитных ракет, как противовоздушной обороны — первые эксперименты начались в начале 2024 года. Это — новый класс. Конечно, это составляет очень большой объект заинтересованности со стороны всего мира», — сказал Гриценюк в интервью Radio NV.

Реклама

Он также отметил, что Украина стала лидером в области инновационных средств вооружения и страны Евросоюза, Великобритания и США активно интересуются и знакомятся с опытом того, что Украине удалось сделать.

Украинские дроны перехватчики — главное

Ранее заместитель руководителя ОП Павел Палиса в кулуарах конференции YES-2025 заявил, что Украина имеет дроны-перехватчики, способные сбивать шахеды с реактивными двигателями.

26 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Алексанр Сырский объявил о создании нового рода войск в Воздушных силах — беспилотных систем противовоздушной обороны.

Речь идет о направлениях, показывающих наибольшую эффективность в борьбе с шахедами, в частности дроны-перехватчики. По словам Сырского, они уничтожают более 70% российских БпЛА.

18 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время Украина сможет применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

Агентство Reuters писало, что в Украине строят щит из перехватчиков против российских дронов. По словам Зеленского, для уничтожения, например, 800 российских шахедов нужно примерно 1600 украинских перехватчиков.

