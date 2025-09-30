«Искусственный интеллект мощнее ядерного оружия». Разговор с руководителем Brave1 о развитии украинских дронов

Руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк рассказал в интервью Radio NV , как развиваются дроны с искусственным интеллектом, почему эти технологии могут сделать невозможными в будущем любые войны, каким украинским вооружением интересуются на Западе и какие изделия сейчас тестируются.

— Много различных инноваций внедряются с помощью BraveOne. Давайте говорить о технологическом предвидении войны, куда она движется, какой она станет. Насколько история с донаведением, машинным зрением, автоматизацией процессов уже развилась, Андрей? Потому что это на многое влияет: на поражение оккупантов на передовой, на работу зенитных дронов в воздухе, когда говорят, что с автоматическим донаведением у нас будет больше возможностей и больше мощностей сбивать вражеские шахеты, которые залетают на нашу территорию. Так где мы сейчас в этом процессе?

— Вообще, если говорить об искусственном интеллекте, то сейчас очень трудно найти такое оружие, где его нет. Очень быстро искусственный интеллект сейчас интегрируется и используется, я не побоюсь сказать, почти везде. И за эти три года эволюция применения искусственного интеллекта достигла просто невероятных темпов.

Если на несколько шагов назад посмотреть, то как было: один пилот, один FPV — и полностью ручное управление. Далее команды, инженеры начали думать, каким образом повысить эффективность, как сделать так, чтобы один пилот мог более эффективно поражать [вражеские цели], как может искусственный интеллект помочь пилоту. И появилась технология, например, донаведения. Когда дрон атакует, например, танк, то, если говорить технически, есть такое понятие радиогоризонта, и связь очень часто теряется. Мы часто на видео поражений видим, что картинка начинает сыпаться — или из-за местности (например, из-за горы или из-за дерева залетает дрон, или средства РЭБ начинают подавлять связь, и человек не может управлять эффективно этим дроном. Конечно, здесь подключается искусственный интеллект и используются технологии, которые позволяют этому дрону, как в автомобиле на автопилоте, долететь и поразить.

Это такие первые шаги, которые были в применении искусственного интеллекта в дронах.

— А мы давно уже это имеем? Это самый простой виток развития искусственного интеллекта в военных условиях?

— Да, это на уровне автономности. Мы же думаем наперед и вместе с рынком придумываем, над чем надо начинать работать сейчас, чтобы эта технология появилась в наших войсках через несколько месяцев и после этого активно применялась. И мы применяем такой термин, который называется уровень автономности.