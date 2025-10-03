Аэропорт Мюнхена ночью, с четверга 2 октября на пятницу 3 октября, временно прекратил работу после того, как поблизости было замечено несколько беспилотников неизвестного происхождения. Об этом пишет BBC .

Из-за этого инцидента отменили по меньшей мере 17 рейсов, а еще 15 самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Франкфурт и Вену.

Откуда появились дроны, пока неизвестно. Поскольку инцидент произошел ночью, полиция не может подтвердить ни размеры беспилотников, ни тип. Правоохранители сообщили, что первые дроны заметили около 21:30 по местному времени, а повторно — через час.

По данным сервиса Flightradar24, Мюнхенский аэропорт возобновил работу около пяти часов утра по местному времени. Первым ожидался прилет самолета из Бангкока (в 5:25), а первый вылет был запланирован в Варну (в 5:50).

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

Инфографика: NV

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также отметили, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, возле авиабаз, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger и где обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

23 сентября в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. 27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. Вечером 28 сентября из-за неизвестного дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

