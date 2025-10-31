Как заявляют источники Reuters, для Путина в Генштабе РФ готовят докладные, в которых сказано, что «Россия побеждает» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Российский диктатор Владимир Путин не хочет подчиняться ультиматуму президента США Дональда Трампа о санкциях, срок которого истекает 31 октября, поскольку верит пропаганде от Генштаба РФ об успехах оккупантов на войне против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю.

По словам одного из них, в Генштабе Минобороны РФ готовят докладные для Путина, в которых утверждается, что «украинский фронт рухнет через два-три месяца».

Реклама

Как заявляют другие источники, в первую очередь этим обусловлена уверенность диктатора в том, что «Россия побеждает».

Кроме того, Путин полон скептицизма по поводу того, что новые санкции США серьезно повлияют на Россию, заявили агентству три источника, знакомых с ходом обсуждения данной темы в Кремле.

«Цель Путина — полностью захватить украинские регионы (Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую область), которые Россия считает своими, а затем говорить о мирном соглашении, сказал один из источников», — пишет Reuters.

Читайте также: Главные опасения Путина

При этом источники сообщают, что Путин не хочет злить Трампа и понимает, что, возможно, упускает шанс улучшить отношения с Вашингтоном и Западом, но убежден, что «военные цели имеют приоритет».

Как пишет Reuters, Трамп, который ранее публично хвалил Путина и обещал выгодные деловые сделки между США и РФ, в последнее время все чаще выражает недовольство российским президентом. В частности, он называл «чушью» заявления Путина, а также охарактеризовал непрекращающиеся бомбардировки Киева и других украинских городов российскими оккупантам как «отвратительные».

Представители Кремля заявляли, что «приняли к сведению» заявления Трампа, но отказались на них отвечать.

Другой источник сказал, что Путин в частных беседах говорил — он «обеспокоен» недавним ухудшением отношений с США. При этом диктатор по-прежнему надеется, что «Россия сможет снова подружиться с Америкой и торговать с Западом».

«Путин не может позволить себе прекратить войну только потому, что этого хочет Трамп», — сказал агентству другой источник.

Как пишет Reuters, атаки российских оккупантов в Украине привели к относительно незначительному с чисто территориальной точки зрения результату. С начала 2025-го им удалось захватить только 5 тысяч квадратных километров украинской территории (менее 1% от общей территории страны), говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон).

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники соообщило, что саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине.

По их словам, Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

По одного из американских чиновников, в коммюнике еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

«Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении», — писало Reuters.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили саммит между Трампом и Путиным в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции РФ относительно жестких требований в отношении Украины, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами РФ и США. Москва не отступила от своих требований, в том числе, называя условием прекращения огня обязательства для Украины уступить больше территорий.

Причем желания Кремля помимо территориальных уступок, содержали и требование резкого сокращения армии Украины и гарантии того, что страна никогда не вступит в НАТО, сообщало FT.

При этом Трамп по-прежнему готов встретиться с россиянами, «там и когда, где, по его мнению, может быть достигнут прогресс», подытожило издание.