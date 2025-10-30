Встреча прошла «на 12 из 10». США снизят пошлины для Китая на 10%, Трамп заявил о сделке с Пекином по редкоземельным металлам

После встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%. Они также достигли ряда договоренностей.

Об этом Трамп сказал во время их встречи на полях саммита АТЭС в Южной Корее, пишет Clash Report.

Он также сообщил, что торговые споры между Вашингтоном и Пекином «урегулированы».

Кроме того, по словам Трампа, во время переговоров удалось заключить годовое соглашение по поставкам редкоземельных металлов, которые являются стратегически важными для мировой экономики.

«Вопрос редкоземельных металлов решен — и это хорошо для всего мира», — сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.

Осенью 2025 года Китай ввел более жесткие ограничения на экспорт редкоземельных металлов — материалов, которые являются ключевыми для производства высокотехнологичной продукции: от электромобилей и бытовой электроники до авиационных двигателей, современного вооружения и промышленного оборудования.

Именно КНР остается главным поставщиком обработанных редкоземельных металлов на мировой рынок.

Трамп назвал встречу с Си Цзиньпинем «большой победой». По его словам, стороны договорились снизить общие пошлины на китайские товары с 57% до 47%, а Китай, в свою очередь, пообещал продолжить экспорт редкоземельных металлов, закупить значительные объемы американской сои и усилить борьбу с нелегальным оборотом фентанила.

Трамп заявил, что Си Цзиньпин будет работать «очень активно, чтобы прекратить поток» фентанила, а пошлина была снижена, потому что «он верит в серьезные действия Китая».

Фентанил — это синтетический опиоид, который является причиной тысяч смертей в США каждый год. Вещества для синтеза фентанила и производственное оборудование для его изготовления часто приходят из Китая.

Президент США подчеркнул, что это первая личная встреча между ним и Си Цзиньпинем с 2019 года, и отметил, что она помогла «поставить точку в ряде важных вопросов». Трамп также выразил восхищение Си Цзиньпинем, назвав его «чрезвычайным лидером мощного государства».

Он сообщил, что договорился с ним об обмене визитами: сам Трамп посетит Китай в апреле, а китайский лидер посетит США чуть позже — «то ли во Флориду, Палм-Бич, или в Вашингтон, округ Колумбия».

Трамп оценил встречу с лидером КНР «на 12 из 10» и пообещал, что впоследствии Белый дом опубликует официальное заявление с результатами переговоров.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина 30 октября 2025 года в Пусане длилась 1 час 40 минут.

Лидеры обсудили торговые отношения, возможность нового соглашения и вопросы безопасности, включая ядерные испытания США. CNN писало, что «переговоры проходили в дружественной, но немного напряженной атмосфере, ведь стороны коснулись стратегически важных тем».

Ожидается, что в ближайшее время Вашингтон и Пекин обнародуют совместное заявление или рамочную договоренность.