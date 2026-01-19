«Украина: на передовой будущего». Трансляция дискуссий в Давосе с участием украинских министров и руководителей МВФ и Всемирного банка
Дискуссионная программа проходит по случаю Всемирного экономического форума-2026 (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)
19 января в Давосе проходит дискуссионная программа проекта Украина: на передовой будущего, организованного Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины по случаю Всемирного экономического форума-2026.
NV ведет онлайн-трансляцию дискуссионной программы.
Программа дискуссий 19 января посвящена вопросу экономики будущего.
Среди спикеров дискуссии:
- Аджай Банга, президент Группы Всемирного банка;
- Кристалина Георгиева, глава МВФ;
- Тарас Качка, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Алексей Соболев, министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины.
Программа дискуссий на высоком уровне о глобальных последствиях войны России против Украины сосредоточена на европейской безопасности, инновациях и сдерживании, восстановлении и инвестициях, а также условиях для длительного мира. Дискуссии объединяют политических лидеров, политиков, экспертов по безопасности, инвесторов, журналистов, а также голоса защитников Украины.
Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума, который состоится с 19 по 22 января 2026 года, Украинский дом в Давосе уже в восьмой раз откроет свои двери, чтобы обсудить справедливый и устойчивый мир, инвестиционный потенциал Украины и инновации в различных сферах — от обороны до государственного сектора.
В частности, с речью в Украинском доме выступит президент Владимир Зеленский. Кроме того, планируется, что в дискуссиях в Украинском доме примут участие
- вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне;
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;
- старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тимоти Эш;
- основатель и президент Global Empowerment Mission Майкл Каппони;
- актриса, основательница и глобальная амбассадорка War Child Кэри Маллиган.
Справка
Проект Украина: на передовой будущего состоится в в Давосе по случаю Всемирного экономического форума-2026 в рамках ряда украинских мероприятий, призванных усилить голос Украины в мире, подчеркнуть ее устойчивость и способствовать диалогу о будущем страны и глобальной безопасности.
Проект включает выставку и трехдневную дискуссионную программу, посвященную Украине как испытательной площадке будущего безопасности, инноваций и восстановления.
В рамках выставки будут представлены работы украинских художников Алексея Сая, Яремы Малащука и Романа Химея, а также работа Дэмиена Херста The Incomplete Truth. Выставка поднимает вопрос риска распространения войны на Европу, одновременно подчеркивая необходимость мира через силу. Это портрет Украины на передовой инноваций, а также лучшей линии обороны будущего Европы.
Дискуссии и выставка проекта Украина: на передовой будущего будут проходить с 19 по 22 января 2026 года по адресу Promenade, 59, Давос, в пространстве, совместном с Украинским домом.