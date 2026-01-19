«Украина: на передовой будущего». Трансляция дискуссий в Давосе с участием украинских министров и руководителей МВФ и Всемирного банка

19 января в Давосе проходит дискуссионная программа проекта Украина: на передовой будущего , организованного Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины по случаю Всемирного экономического форума-2026.

NV ведет онлайн-трансляцию дискуссионной программы.

Программа дискуссий 19 января посвящена вопросу экономики будущего.

Среди спикеров дискуссии:

Аджай Банга, президент Группы Всемирного банка;

Кристалина Георгиева, глава МВФ;

Тарас Качка, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Алексей Соболев, министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины.

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Модерирует дискуссию Христя Фриланд, советница президента Украины по вопросам экономического развития.



Программа дискуссий на высоком уровне о глобальных последствиях войны России против Украины сосредоточена на европейской безопасности, инновациях и сдерживании, восстановлении и инвестициях, а также условиях для длительного мира. Дискуссии объединяют политических лидеров, политиков, экспертов по безопасности, инвесторов, журналистов, а также голоса защитников Украины.

Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума, который состоится с 19 по 22 января 2026 года, Украинский дом в Давосе уже в восьмой раз откроет свои двери, чтобы обсудить справедливый и устойчивый мир, инвестиционный потенциал Украины и инновации в различных сферах — от обороны до государственного сектора.

В частности, с речью в Украинском доме выступит президент Владимир Зеленский. Кроме того, планируется, что в дискуссиях в Украинском доме примут участие

вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;

старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тимоти Эш;

основатель и президент Global Empowerment Mission Майкл Каппони;

актриса, основательница и глобальная амбассадорка War Child Кэри Маллиган.

Справка

Проект Украина: на передовой будущего состоится в в Давосе по случаю Всемирного экономического форума-2026 в рамках ряда украинских мероприятий, призванных усилить голос Украины в мире, подчеркнуть ее устойчивость и способствовать диалогу о будущем страны и глобальной безопасности.



Проект включает выставку и трехдневную дискуссионную программу, посвященную Украине как испытательной площадке будущего безопасности, инноваций и восстановления.

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В рамках выставки будут представлены работы украинских художников Алексея Сая, Яремы Малащука и Романа Химея, а также работа Дэмиена Херста The Incomplete Truth. Выставка поднимает вопрос риска распространения войны на Европу, одновременно подчеркивая необходимость мира через силу. Это портрет Украины на передовой инноваций, а также лучшей линии обороны будущего Европы.

Дискуссии и выставка проекта Украина: на передовой будущего будут проходить с 19 по 22 января 2026 года по адресу Promenade, 59, Давос, в пространстве, совместном с Украинским домом.