Мир, инновации и глобальные партнерства: о чем будут говорить в Украинском доме в Давосе-2026, который откроется 19 января

Во время Всемирного экономического форума, который состоится с 19 по 22 января 2026 года, Украинский дом в Давосе уже в восьмой раз откроет свои двери, чтобы обсудить справедливый и устойчивый мир, инвестиционный потенциал Украины и инновации в различных сферах — от обороны до государственного сектора.

Об этом сообщается на сайте Украинского дома в Давосе.

Украинский дом в Давосе является единственной площадкой для голоса Украины во время Всемирного экономического форума и в 2026-м он станет местом экспертных дискуссий и взаимодействия чиновников, бизнес-лидеров, инвесторов, политиков и представителей СМИ.

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В частности, с речью в Украинском доме выступит президент Владимир Зеленский. Кроме того, планируется, что в дискуссиях в Украинском доме примут участие

вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев;

старший стратег RBC Bluebay Asset Management Тимоти Эш;

основатель и президент Global Empowerment Mission Майкл Каппони;

актриса, основательница и глобальная амбассадорка War Child Кэри Маллиган.

Нынешняя программа Украинского дома в Давосе основывается на убеждении, что опыт Украины на передовой и ее инновационный дух формируют не только логику восстановления страны, но и более широкие подходы к безопасности, развитию и сотрудничеству с Европой: от прорывных решений в сферах технологий и энергетики до развития новых экономических партнерств.

«В этот решающий момент Украинский дом в Давосе имеет честь представить миру видение надежды, силы и партнерства. Программа подчеркивает устойчивость и изобретательность украинского народа и приглашает международное сообщество присоединиться к построению безопасного, инновационного и процветающего будущего», — отметила Ульяна Хромьяк, исполнительный директор Украинского дома в Давосе.

Панельные дискуссии Украинского дома в 2026 году:

Общее видение справедливого и устойчивого мира в Европе: обсуждение основ длительного мира — суверенитета, справедливости, ответственности и достоинства человека.

Будущая энергетическая крепость Европы: ускорение трансформации энергосектора Украины с учетом неосвоенных запасов газа, мощного потенциала распределенной генерации и развитой инфраструктуры.

Партнерство ради благосостояния: начало новой эры экономического партнерства между США и Украиной и презентация инвестиционных возможностей на сумму 1 триллион долларов для послевоенного восстановления.

Первые на старте: историческое размещение акций Kyivstar на Wall Street как сигнал доверия инвесторов к будущему Украины.

Бизнес на линии фронта: опыт украинских военных о том, как гражданские навыки меняют оборону и лидерство и как знания с фронта приносят новые идеи в гражданскую жизнь.

Углубление сотрудничества Украина-ЕС: укрепление стратегических секторов и цепей поставок благодаря инновационным партнерствам, которые приносят огромную пользу всей Европе.



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Справка

Организационный комитет Украинского дома в Давосе состоит из трех женщин, которые работают над подготовкой мероприятия на волонтерских началах: Ярослава Джонсон, президентка и генеральная директорка UMAEF; Светлана Гриценко, член правления Фонда Виктора Пинчука; Елена Кошарная, партнерка-основательница и генеральная директорка Horizon Capital. Исполнительная директорка Украинского дома в Давосе — Ульяна Хромьяк.

Работа Украинского дома в Давосе стала возможной благодаря UMAEF, Фонду Виктора Пинчука и Horizon Capital, а также: прежде всего золотым партнерам Temerty Foundation, Interpipe, Kyivstar и VISA/PrivatBank; партнеру панельных дискуссий Kernel; нетворкинг-партнеру — Американской торговой палате в Украине и Modern-EXPO.

Украинский дом в Давосе приглашает всех участников Всемирного экономического форума посетить мероприятия по адресу: ул. Променад, 59, или присоединиться к прямой трансляции, чтобы стать участниками важных дискуссий и услышать историю Украины — о мужестве, стойкости и восстановлении. Для аккредитованных гостей павильон откроет свои двери в понедельник, 19 января, в 15:30 по центральноевропейскому времени и будет работать до 21:00.