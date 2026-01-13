Почему именно Буданов? Кто лоббировал главу ГУР в ОП, какое наследство ему оставил Ермак и при чем тут жаба
Президент Владимир Зеленский слушает первый доклад главы ОП Кирилла Буданова (Фото: ОП)
NV узнал скрытые причины, по которым Кирилл Буданов переехал из офиса начальника ГУР в Офис президента, а также о том, что он взял с собой.
Назначение Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента явилось результатом, в частности положительного восприятия среди западных партнеров.
Об этом NV рассказал источник в ОП.