Почему именно Буданов? Кто лоббировал главу ГУР в ОП, какое наследство ему оставил Ермак и при чем тут жаба

13 января, 21:30
NV Премиум
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Президент Владимир Зеленский слушает первый доклад главы ОП Кирилла Буданова (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский слушает первый доклад главы ОП Кирилла Буданова (Фото: ОП)

Автор: Максим Бутченко

NV узнал скрытые причины, по которым Кирилл Буданов переехал из офиса начальника ГУР в Офис президента, а также о том, что он взял с собой.

Назначение Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента явилось результатом, в частности положительного восприятия среди западных партнеров.

Об этом NV рассказал источник в ОП.

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Теги:   Офис президента Украины Кирилл Буданов Владимир Зеленский

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