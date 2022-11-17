«Политический заказ». Россия ожидаемо опровергла приговор суда по делу МН17 17 ноября, 20:48 Дело МН17 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Министерство иностранных дел России заявило, что не признает приговор Гаагского окружного суда по делу об уничтожении рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года, поскольку «в его основе лежал политический заказ».

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС в Telegram и пресс-служба МИД РФ в Facebook.

"Несмотря на то, что наша страна не является стороной этого процесса, голландская прокуратура всячески пыталась представить дело иначе", - говорится в публикации.

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В то же время Россия обвинила голландский суд в якобы нарушении «принципов беспристрастного правосудия в угоду политической конъюнктуре» и заявила о «серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов».

Как добавили в российском ведомстве, в течение всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный результат разбирательства.

В четверг, 17 ноября, мир услышал окончательный приговор по делу рейса MH17: Окружной суд Гааги приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского, обвиняемых в причастности к удару с ЗРК Бук пассажирским самолетом Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек, к пожизненному заключению .

Четвертый обвиняемый Пулатов был оправдан.

Судовой процесс длился более двух лет, с марта 2020-го. Суд объявил решение устно во время открытого заседания.