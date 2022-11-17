Дело МН17. По данным росСМИ, страна-агрессор не выдаст Гиркина и Дубинского Нидерландам 17 ноября, 18:56 Судебный процесс по делу МН17 длился более двух лет (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw/Pool/File Phot)

Российское агентство Интерфакс, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что страна-агрессор отказывается выдавать Нидерландам двух осужденных по делу об аварии малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Речь идет об Игоре Гиркине и Сергее Дубинском.

«Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни первый, ни второй осужденный не будет издан», — пишет издание.

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Также российское агентство, цитируя источник, сообщает, что власти РФ не признают решение Гаагского суда, поскольку Россия была отстранена от расследования крушения самолета на Донбассе.

В четверг, 17 ноября, мир услышал окончательный приговор по делу рейса MH17: Окружной суд Гааги приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского, обвиняемых в причастности к удару с ЗРК Бук пассажирским самолетом Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек, к пожизненному заключению .

Четвертый обвиняемый Пулатов был оправдан.

Судовой процесс длился более двух лет, с марта 2020-го. Суд объявил решение устно во время открытого заседания.