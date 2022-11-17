Трагедия рейса MH17. Сегодня в Нидерландах вынесут окончательный приговор Гиркину и еще трем обвиняемым по делу о сбитом Россией самолете

17 ноября, 07:11
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Приговор по делу МН17 будет зачитан в судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама, где проходил суд (Фото:Robin van Lonkhuijsen / Pool via REUTERS)

Приговор по делу МН17 будет зачитан в судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама, где проходил суд (Фото:Robin van Lonkhuijsen / Pool via REUTERS)

В четверг, 17 ноября, мир услышит окончательный приговор по делу рейса MH17: Окружной суд Гааги объявит свое решение и определит судьбу четырех обвиняемых в причастности к удару из ЗРК Бук по пассажирскому самолету Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек.

Судебный процесс длился более двух лет, с марта 2020-го. Суд объявит решение устно во время открытого заседания, начало которого запланировано на 14:30. Как долго продлится зачитывание решения в судебном комплексе Схипхол, неизвестно.

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17 июля 2014 пассажирский самолет Boeing 777 выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур, когда ракета из российского комплекса Бук сбила его над оккупированной частью Донецкой области (близ села Грабово).

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Погибли все 298 человек, находившиеся на борту воздушного судна. Это 15 членов малазийского экипажа самолета и 283 пассажира, из них 80 – несовершеннолетние дети. Это самое большое количество жертв в истории авиации из всех случаев, когда гражданские лайнеры были сбиты. Россия свою причастность к трагедии не признает и за прошедшие с тех пор восемь лет распространяла лишь фейки о ней.

Летом 2014 года для расследования этого преступления была создана Объединенная следственная группа (JIT), объединившая представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В мае 2018 года JIT представила свой итоговый подробный доклад в рамках расследования трагедии рейса MH17. (предварительный был обнародован осенью 2016 года). Расследователи подтвердили, что в самолет попала ракета, выпущенная из российского ЗРК Бук. Его привезли из Курской области России в Украину через неподконтрольный украинским силам участок границы. Комплекс прибыл из расположения 53-й зенитной ракетной бригады РФ.

В июне 2019 года на базе выводов расследования JIT прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения четырем подозреваемым в причастности к убийству пассажиров и экипажу рейса МН17:

  • бывшему главарю пророссийских боевиков на Донбассе Игорю Гиркину (Стрелкову) — он «заказал» поставку ЗРК Бук из России для ударов по авиации, а поскольку все боевики « ДНР» были ему подотчетны, фактически руководил задачами этого комплекса на украинской территории;
  • командиру т.н. «ДНР», российскому генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной — «Хмурый») — контролировал перевозку Бука к месту запуска попавшей в самолет ракеты, а затем участвовал в его эвакуации;
  • подполковнику запаса ВДВ России Олегу Пулатову (позывной – «Гюрза») – находился рядом с установкой Бук в момент запуска ракеты по самолету, а также сопровождал ЗРК на пути от города Снежное;
  • гражданину Украины Леониду Харченко (позывной - "Крот") - координировал других боевиков "ДНР", указывая им местонахождение Бука, а впоследствии принимал участие в его вывозе в Россию.

Ни один из обвиняемых пока не арестован и не присутствовал на судебном процессе, лишь одного (Олега Пулатова) заочно представляли нидерландские адвокаты. Каждого из них прокуроры просят приговорить к пожизненному заключению, ни один не признает причастности к трагедии. Все четверо объявлены в международный розыск.

В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал резонансный судебный процесс, продолжавшийся более двух лет в судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама. Открытые заседания завершились 10 июня 2022 года. В ходе процесса были заслушаны десятки семей погибших, рассмотрены показания прямых свидетелей преступления, исследованы перехваченные телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что самолет сбили из российского ЗРК.

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Следствие отвергло все остальные версии трагедии, которые пыталась продвигать Россия. В частности, прокуратура Нидерландов тщательно проверила и опровергла из-за отсутствия доказательств следующие версии:

  • взрыв непосредственно на борту самолета;
  • обстрел лайнера Malaysia Airlines с военного самолета;
  • попадание в пассажирский самолет ракетой украинской системы ПВО, но не ракетой ЗРК Бук;
  • поражение рейса МН17 из зенитно-ракетного комплекса Бук, принадлежавшего Украине, а не РФ.

В нидерландской прокуратуре отдают отчет в том, что приговор будет невозможно выполнить, если виновники трагедии не попадут в руки правосудия. Для этого их необходимо либо экстрадировать из РФ, либо задержать в третьей стране как объявленных в международный розыск.

Однако родственники погибших, выступавшие в суде в Нидерландах лично или передавшие свои заявления через адвокатов, настаивали на восстановлении правды посредством судебного решения. Гражданка Нидерландов Риа ван дер Стин, потерявшая отца и мачеху в катастрофе MH17, заявила почти год назад в своей эмоциональной речи в зале суда: «Я так и не смогу окончательно попрощаться с ними, пока ответственных за их смерти не признают виновными».

Сегодня суд озвучит официальные приговоры. Для прокуратуры и обвиняемых срок обжалования решения составляет 14 дней. В Нидерландах можно подать апелляцию дважды - один раз в Апелляционный суд, затем в Верховный суд. В суде также объяснили, что информирование обвиняемых и приведение приговора в действие входят в обязанности прокуратуры.

Инфографика: НВ
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Нидерланды Игорь Гиркин MH17 Бук Приговор Судебное решение

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