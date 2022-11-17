Трагедия рейса MH17. Сегодня в Нидерландах вынесут окончательный приговор Гиркину и еще трем обвиняемым по делу о сбитом Россией самолете 17 ноября, 07:11 Приговор по делу МН17 будет зачитан в судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама, где проходил суд (Фото:Robin van Lonkhuijsen / Pool via REUTERS)

В четверг, 17 ноября, мир услышит окончательный приговор по делу рейса MH17: Окружной суд Гааги объявит свое решение и определит судьбу четырех обвиняемых в причастности к удару из ЗРК Бук по пассажирскому самолету Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек.

Судебный процесс длился более двух лет, с марта 2020-го. Суд объявит решение устно во время открытого заседания, начало которого запланировано на 14:30. Как долго продлится зачитывание решения в судебном комплексе Схипхол, неизвестно.

Видео дня

17 июля 2014 пассажирский самолет Boeing 777 выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур, когда ракета из российского комплекса Бук сбила его над оккупированной частью Донецкой области (близ села Грабово).

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту воздушного судна. Это 15 членов малазийского экипажа самолета и 283 пассажира, из них 80 – несовершеннолетние дети. Это самое большое количество жертв в истории авиации из всех случаев, когда гражданские лайнеры были сбиты. Россия свою причастность к трагедии не признает и за прошедшие с тех пор восемь лет распространяла лишь фейки о ней.

Летом 2014 года для расследования этого преступления была создана Объединенная следственная группа (JIT), объединившая представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В мае 2018 года JIT представила свой итоговый подробный доклад в рамках расследования трагедии рейса MH17. (предварительный был обнародован осенью 2016 года). Расследователи подтвердили, что в самолет попала ракета, выпущенная из российского ЗРК Бук. Его привезли из Курской области России в Украину через неподконтрольный украинским силам участок границы. Комплекс прибыл из расположения 53-й зенитной ракетной бригады РФ.

В июне 2019 года на базе выводов расследования JIT прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения четырем подозреваемым в причастности к убийству пассажиров и экипажу рейса МН17:

бывшему главарю пророссийских боевиков на Донбассе Игорю Гиркину ( Стрелкову) — он «заказал» поставку ЗРК Бук из России для ударов по авиации, а поскольку все боевики « ДНР» были ему подотчетны, фактически руководил задачами этого комплекса на украинской территории;

Стрелкову) — он «заказал» поставку ЗРК Бук из России для ударов по авиации, а поскольку все боевики ДНР» были ему подотчетны, фактически руководил задачами этого комплекса на украинской территории; командиру т.н. «ДНР», российскому генерал-майору Сергею Дубинскому ( позывной — «Хмурый») — контролировал перевозку Бука к месту запуска попавшей в самолет ракеты, а затем участвовал в его эвакуации;

позывной — «Хмурый») — контролировал перевозку Бука к месту запуска попавшей в самолет ракеты, а затем участвовал в его эвакуации; подполковнику запаса ВДВ России Олегу Пулатову ( позывной – «Гюрза») – находился рядом с установкой Бук в момент запуска ракеты по самолету, а также сопровождал ЗРК на пути от города Снежное;

позывной – «Гюрза») – находился рядом с установкой Бук в момент запуска ракеты по самолету, а также сопровождал ЗРК на пути от города Снежное; гражданину Украины Леониду Харченко ( позывной - "Крот") - координировал других боевиков "ДНР", указывая им местонахождение Бука, а впоследствии принимал участие в его вывозе в Россию.

Ни один из обвиняемых пока не арестован и не присутствовал на судебном процессе, лишь одного (Олега Пулатова) заочно представляли нидерландские адвокаты. Каждого из них прокуроры просят приговорить к пожизненному заключению, ни один не признает причастности к трагедии. Все четверо объявлены в международный розыск.

В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал резонансный судебный процесс, продолжавшийся более двух лет в судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама. Открытые заседания завершились 10 июня 2022 года. В ходе процесса были заслушаны десятки семей погибших, рассмотрены показания прямых свидетелей преступления, исследованы перехваченные телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что самолет сбили из российского ЗРК.

Следствие отвергло все остальные версии трагедии, которые пыталась продвигать Россия. В частности, прокуратура Нидерландов тщательно проверила и опровергла из-за отсутствия доказательств следующие версии:



взрыв непосредственно на борту самолета;



обстрел лайнера Malaysia Airlines с военного самолета;

попадание в пассажирский самолет ракетой украинской системы ПВО, но не ракетой ЗРК Бук;

поражение рейса МН17 из зенитно-ракетного комплекса Бук, принадлежавшего Украине, а не РФ.

В нидерландской прокуратуре отдают отчет в том, что приговор будет невозможно выполнить, если виновники трагедии не попадут в руки правосудия. Для этого их необходимо либо экстрадировать из РФ, либо задержать в третьей стране как объявленных в международный розыск.

Однако родственники погибших, выступавшие в суде в Нидерландах лично или передавшие свои заявления через адвокатов, настаивали на восстановлении правды посредством судебного решения. Гражданка Нидерландов Риа ван дер Стин, потерявшая отца и мачеху в катастрофе MH17, заявила почти год назад в своей эмоциональной речи в зале суда: «Я так и не смогу окончательно попрощаться с ними, пока ответственных за их смерти не признают виновными».

Сегодня суд озвучит официальные приговоры. Для прокуратуры и обвиняемых срок обжалования решения составляет 14 дней. В Нидерландах можно подать апелляцию дважды - один раз в Апелляционный суд, затем в Верховный суд. В суде также объяснили, что информирование обвиняемых и приведение приговора в действие входят в обязанности прокуратуры.

Инфографика: НВ