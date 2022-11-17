«На скамье подсудимых также должны оказаться и заказчики». Зеленский отреагировал на решение суда по делу МН17 17 ноября, 17:05 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на наказание гаагским судом виновных в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. По его словам, нужно, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Важное решение суда в Гааге. Первые приговоры виновным в крушении #MH17. Чувство безнаказанности ведет к новым преступлениям. Должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства — и тогдашние, и нынешние — будет неизбежным», — написал он.

Видео дня

В четверг, 17 ноября, мир услышал окончательный приговор по делу рейса MH17: Окружной суд Гааги приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского, обвиняемых в причастности к удару с ЗРК Бук пассажирским самолетом Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек, к пожизненному заключению.