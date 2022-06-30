Британия предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на $1,2 млрд 30 июня, 03:51 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Британия предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов ( 1,2 миллиарда долларов) военной поддержки. Это произошло на фоне того, как НАТО назвало Россию самой большой прямой угрозой безопасности Запада.

Об этом заявило британское правительство, пишет Reuters.



Денежные средства пойдут на повышение обороноспособности Украины, включая системы противовоздушной обороны, безэкипажные летательные аппараты, новое оборудование радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц техники для украинских военных.

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Предыдущая версия стратегической концепции была принята на саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 году. Тогда Альянс называл Россию партнером.

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